Los alumnos necesitan saber en qué mundo viven

El Mag. Trahtemberg es egresado de Ingeniería Mecánica de la UNI, cuenta con diversos estudios de post grado: Especialización en Administración de la Educación, Universidad de Lima; egresado del Magíster en Administración de Empresas, Universidad del Pacífico. Magíster en Educación, Universidad Hebrea de Jerusalem. Recibió el doctorado Honoris Causa de las Universidades Particulares de Chiclayo, Cajamarca, San Pedro de Chimbote y Santiago Antúnez de Mayolo de Barranca.

Fue miembro de la “Comisión para un Acuerdo Nacional por la Educación” del Ministerio de Educación (2001) y es miembro del Consejo Nacional de Educación desde el año 2002, reelegido sucesivamente los años 2008 y 2014 hasta setiembre 2020 en que concluyó sus funciones.

Articulista y divulgador de artículos semanales de interés educacional en los diarios Correo (Lima y Regiones), El Tiempo, La Industria, Los Andes y mensualmente con las revistas Signo Educativo, además de ocasionales colaboraciones en diversos otros diarios y revistas. Comentarista semanal de educación para Radio Jai de Argentina. Ha publicado 16 libros sobre Educación Peruana.

Es colaborador del directorio de “Innova Schools”, co-promotor del “Colegio Áleph” de Villa-Chorrillos (del que es líder pedagógico) y consultor continuo del concurso “El Maestro que deja Huella” (Interbank).

Ex profesor (1972-2008) y ex Director General (1984-2008) del colegio privado “León Pinelo” de Lima y de la Escuela de Directores y Gestión Educativa de IPAE (EDYGE 1984-2011). Ex-conductor del programa político radial “Ampliación del Domingo” en RPP (julio 1996 – junio 2013). Ex asesor de Ediciones SM (2010-2016). Desde hace más de 20 años recorre el Perú disertando sobre temas educativos invitado por gobiernos regionales, municipios, UGELes, CADEs, instituciones educativas y eventos diversos.

Condecorado con diversos reconocimientos, incluyendo la Medalla “Maestro Ilustre” (Municipalidad de Lima, 1999) y las Palmas Magisteriales en grado de Amauta, máxima condecoración otorgada por el Ministerio de Educación del Perú (2001).

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai