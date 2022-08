Para salvar a los judíos y mantener alejados a los nazis, estos médicos inventaron una enfermedad infecciosa falsa

Stephen Edwards, director del nuevo documental ‘Síndrome K’ narrado por Ray Liotta, habla sobre descubrir una parte de la historia que él llama ‘el mayor discurso de ascensor en Hollywood’

JTA — Cómo el tema de su nuevo documental, “Síndrome K”, ha escapado en gran medida a la atención del público es un misterio para el cineasta Stephen Edwards.

“Es el discurso de ascensor más grande de Hollywood”, dijo. “La historia de tres médicos, uno de ellos judío, practicando con una identidad falsa, que engañan a las SS con una enfermedad falsa que salvó a los judíos de una deportación segura”.

“Síndrome K”, que llega a las plataformas digitales y VOD el martes, después de algunas funciones en festivales de cine judío, cuenta esa historia poco conocida y segura: cómo tres médicos en un hospital en Roma protegieron a un grupo de judíos de los nazis en 1943 y 1944. al inventar una enfermedad infecciosa falsa llamada Síndrome K. La perspectiva de contraer la enfermedad mantuvo a los nazis, que ocupaban Roma tras la caída de Mussolini, lejos del hospital. Los judíos allí aguantaron hasta que los aliados liberaron la ciudad en junio de 1944.

Edwards, quien ha pasado la mayor parte de su carrera como compositor, no es judío, fue criado como católico, pero creció entre la gran comunidad judía en Ann Arbor, Michigan. Le dijo a la Agencia Telegráfica Judía que se le ocurrió la idea de la película cuando vio un meme sobre la historia del “Síndrome K” en Facebook, y se sorprendió al descubrir que nadie había hecho un documental al respecto antes.

El Hospital Fatebenefratelli estaba situado muy cerca del Gueto Judío de Roma. Los tres médicos eran Vittorio Sacerdoti, Giovani Borromeo y Adriano Ossicini. Sacerdoti era judío, mientras que los otros dos eran católicos. Borremeo, quien, entre otras cosas, protegió a la familia de uno de sus mentores judíos, es reconocido como Justo entre las Naciones en Yad Vashem, la autoridad conmemorativa del Holocausto de Israel.

Los judíos fueron mantenidos en habitaciones de hospital designadas como peligrosamente infecciosas. “Los nazis pensaron que era cáncer o tuberculosis y huyeron como conejos”, dijo Sacerdoti a la BBC en 2004 .

Se desconoce el número exacto de judíos salvados, según la película, aunque varios relatos históricos han colocado el número en decenas.

“Es por eso que creo que es una historia tan secreta: los médicos no se jactaron de lo que hicieron, ni hablaron mucho al respecto”, dijo Edwards. Agregó que la historia del Síndrome K es tan oscura que “The Battle for Rome: The Germans, the Allies, the Partisans, and the Pope, September 1943–June 1944” del difunto historiador Robert Katz, que se considera un libro definitivo sobre la Ocupación nazi de la ciudad, no lo menciona.

Cuando Edwards comenzó a trabajar en la película en 2018, se enteró de que Ossicini todavía estaba vivo a los 98 años. A través de una periodista judía italiana llamada Ariela Piattelli, Edwards y su productor fueron a Roma y entrevistaron al médico. En ese viaje, también habló con un par de hermanos que sobrevivieron al hospital cuando eran niños, y Pietro Borromeo, el hijo de Giovani Borromeo. Tanto Ossicini como el joven Borromeo fallecieron un año después de sus entrevistas.

Para las entrevistas con los demás que aparecen en la película, Edwards utilizó la USC Shoah Foundation, que ha recopilado y archivado entrevistas con más de 55 000 testimonios que ahora llegan a la Universidad del Sur de California.

Ese archivo incluía una entrevista con el médico judío Sacerdoti de alrededor del año 2000, realizada poco antes de su muerte y que se cree que es la única que dio. El médico nunca se casó ni tuvo hijos, y no hay constancia de dónde está enterrado.

Edwards elogió a la Fundación Shoah, fundada por Steven Spielberg, por incluir un sistema de etiquetado en su archivo que les permitió encontrar entrevistas con sobrevivientes del hospital que los cineastas desconocían anteriormente.

“No tenemos ninguna película sin Sacerdoti”, dijo Edwards. “Si me encuentro con Spielberg en algún momento, le voy a agradecer”.

Ossicini y Pietro Borromeo no son las únicas voces que aparecen en “Síndrome K” que ya fallecieron. Ray Liotta, el famoso actor, proporcionó la narración de la película. Murió el 26 de mayo, a los 67 años, mientras filmaba una película en República Dominicana.

Edwards dijo que conoció un poco a Liotta cuando sus hijas fueron juntas a la escuela durante su infancia. Se acercó al actor para evaluar su interés en narrar la película y “dos semanas después, está en mi estudio”. Liotta grabó toda la narración en tres horas, en un solo día a finales de 2019.

(Edwards agregó que el día de la llegada de Liotta se unió a su editor y escritor para ver los primeros 30 minutos de “Goodfellas”, el papel más conocido de Liotta, en el que el actor realiza una narración en off que el director llama “los cinco mejores de todos”. tiempo.”)

Edwards, quien tiene la ciudadanía italiana a través de su difunta madre, apreció especialmente la facilidad de Liotta con los muchos nombres y lugares italianos difíciles de la historia.

“Entró, y no es un concierto fácil. Es el Hospital Fatebenefratelli, Adriano Ossicini, Giovani Borromeo, Vittorio Sacerdoti, todos los nombres romanos, además de todos los nombres alemanes, todo este vocabulario”, dijo Edwards. “Y era un tipo muy divertido con el que trabajar, súper divertido, profesional de primer nivel, profano, muchas bombas F, solo nos reíamos, nos estábamos divirtiendo … lamentábamos mucho perder al tipo. ”

El director siempre había sido un aficionado a la Segunda Guerra Mundial, y dos de sus tíos lucharon en la guerra. Pero recuerda muy bien su primer aprendizaje sobre el Holocausto.

“Cuando tenía probablemente 12 o 13 años, estaba viendo la televisión un sábado por la mañana… cuando vi uno de estos documentales sobre el Holocausto, donde mostraba todas las atrocidades y horrores. Y estaba horrorizado, no tenía ni idea, todavía no había llegado a esa lección de historia en la escuela”. Le preguntó a su padre, quien se lo explicó.

El Holocausto, por supuesto, puede ser un tema pesado y deprimente, especialmente cuando uno está inmerso en él durante un largo período de tiempo. ¿Cómo manejó Edwards la carga?

“La historia en sí era más sobre la amenaza de atrocidades”, dijo, señalando que el 80 por ciento de los judíos italianos sobrevivieron al Holocausto, un porcentaje muy diferente al de la mayor parte de Europa. “Esta es una historia sobre las personas que dan lo mejor de sí mismas, frente a las personas que dan lo peor de sí mismas, y eso es lo que realmente me atrajo”.

Además del documental, Edwards dijo que reunió a un equipo para tratar de hacer una versión cinematográfica de la historia del Síndrome K. Mientras tanto, aprecia la ironía del momento de la llegada del documental.

“No puedes inventar esas cosas”, dijo. “Hacer una película sobre una enfermedad falsa en medio de una pandemia es tan irónico”.

