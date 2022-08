La negación del holocausto del empresario Esteban Trapiello

El empresario, Esteban Trapiello, identificado por él mismo como chavista, negó el Holocausto y dijo que le gustaría preguntarle a Adolf Hitler “por qué no terminó todo lo que quería hacer”.

Trapiello, fundador y director del canal La Tele Tuya, fue consultado con quién le gustaría tener un almuerzo en el más allá entre personajes como Adolf Hitler o Fidel Castro, respondió: “Con los dos. A Hitler para preguntarle por qué no terminó todo lo que quería hacer”.

Antes que siguiera con su justificación, el entrevistador Vladimir Villegas lo interrumpió diciendo ” Tú crees que debía terminar con lo que iba a hacer, terminar con los judíos, los comunistas… Para ti no hubo holocausto: “Yo no lo sé, no estuve ahí”

“¿No hubo holocausto? ¿Tú eres negacionista?”, lo interrogó Villegas, aclarando que él es hijo de una refugiada judía y de un comunista.

El empresario insistió en su argumentación la historia depende de quién la cuenta.

“Cada quien cuenta su historia y yo no estaba en esa historia. Yo no leo, yo veo películas. Como las películas son de Hollywood, me dicen de una manera la historia. La historia depende de quién la cuenta”.

Esta es sin duda la razón por la cual insistimos en que existe el antisemitismo y el negacionismo, en todos lados y en altos cargos.

