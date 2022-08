“Taiwán es a China lo que Malvinas es a Argentina” – Diego Guelar

Diego Guelar, ex diputado nacional y ex embajador argentino en China, Brasil, la Unión Europea y en los Estados Unidos (en dos ocasiones), dialogó en Radio Jai sobre la tensa situación entre China y Taiwán.

“Taiwán es a China lo que Malvinas es a Argentina, es un tema muy sensible, es la cara pública de la presión por la soberanía y el espacio recuperado por China” declaró el entrevistado.

Justamente por aquella gran sensibilidad en torno a la cuestión taiwanesa, la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense, Nancy Pelosi, fue respondida por el régimen comunista chino con prolongados ejercicios militares en las proximidades de la isla. Por ello, Guelar alertó que, “si hubiera habido un accidente en ese ejercicio hoy estaríamos en una guerra entre Estados Unidos y China, porque el pacto de seguridad con Taiwán asume que cualquier agresión por parte de la China continental sería una agresión a los Estados Unidos”.

Por otro lado, Diego Guelar criticó las declaraciones del embajador argentino en China, Sabino Vaca Narvaja, quien “se ha sumado directamente a la posición china”. “El no lo puede hacer, siendo el embajador argentino en Beijing no puede caracterizar la situación desde una perspectiva china absoluta, no es su posición” declaró.

Redacción Tomás Polakoff

