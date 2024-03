Declaraciones de la Comunidad Judía de Chile de la exclusión de Israel en la FIDAE

Ante los hechos Ocurridos respecto a la decisión tomada por el Gobierrno de Chile de excluir a empresas israelíes de la FIDAE, como Comunidad Judía de Chile, condenamos y manifestamos nuestra preocupación por esta postura.

No nos sorprende que el presidente Gabriel Boric insista en importar el conflicto palestino-israelí a Chile, sin sopesar ni medir ningún tipo de consecuencia para quien debería ser su prioridad, que es el pueblo de Chile.

Nuevamente y, de forma amateur, se notifica a través de un comunicado de dos párrafos que las empresas de un país anmigo no serán recibidas en la FIDAE. Una medida más, esta vez no contra el estado o gobernantes, sino que directamente contra un exitoso socio comercial que desde hace muchos años, ha ayudado a nuestro país en el desarrollo e innovación en distintas áreas como medicina, tecnología, agricultura, ciencias, agua, defensa, entre otras. Sería interesante saber si el actual Gobierno tiene conciencia de ello y de los costos de su decisión, sobre todo en materia de seguridad, que es uno de los temas que más preocupa hoy a los chilenos.

No olvidemos, que su postura anti Israel al rechazar las credenciales del embajador israelí, bloqueando cualquier avance comercial en mnateria de intercambio como un TLC y poniendo en vergüenza a la política exterior chilena, se suma a actitudes en contra de la comunidad judía local, tales como rechazar un frasco de miel en ocasión del año nuevo judío, la nacionalidad por gracia a un rabino y negándose a recibirnos en La Moneda pese reiterados esfuerzos por intentar dicho encuentro, mostrando a través de un patrón de conducta sistemático y persistente, que ha confundido su agenda personal con los

intereses de la nación. El presidente ha olvidado a los miles de compatriotas chilenos judíos en nuestro país, el antisemitismo se ha instalado de manera apabullante, en un país que considerábamos la copia feliz del Edén.

Nos gustaría entender por qué el Gobierno de Chile no ha sido contundente en condenar los actos terroristas de Hamas, quienes no solo fueron los que comenzaron este conflicto, atacando indiscriminadamente a civiles inocentes, sino que aún tienen en su poder a 134 de ellos, Como si no tener simpatía por un pueblo o un país justificara las atrocidades y la maldad cometida hacia ellos. Y por si no queda claro, ayer se emitió un informe de la ONU, con pruebas innegables de las crímenes sexuales, torturas y vejámenes que se han cometido y que continúan hasta ahora, lo que llama aún más la atención puesto que este Gobierno ha hecho propia la causa feminista.

Al parecer, los derechos humanos y el derecho de autodefensa no son iguales para todos los países. Esta “superioridad moral” que Boric deja entrever con sus absurdas decisiones, en realidad demuestra el sesgo antisemita que tiene el actual Gobierno de Chile.

Ello contrasta con el contundente apoyo del mundo libre y democrático a Israel. Chile, se desmarca y se alinea con las posturas de Venezuela, Irán y Bolivia, país vecino que ha firmado acuerdos de cooperación con Irán, mismo Estado que está detrás de los ataques contra Israel. Seguramente Chile, por tercera vez, recibirá felicitaciones del grupo terrorista Hamás.

Como chilenos anhelamos vivir nuestro judaísmo de manera libre y segura. Nos preocupa cómo las acciones del Gobierno, han generado un ambiente propicio para que los antisemitas se expresen de manera libre, con mayor fuerza a partir del 7 de octubre,y sin ninguna condena de nuestro Gobierno.

