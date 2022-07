“Si podemos morir los unos por los otros, debemos saber vivir los unos para los otros” – PM Yair Lapid

Se llevó a cabo hoy la ceremonia conmemorativa de estado para aquellos que cayeron en la Operación Margen Protector. La ceremonia se realizó en el Monte Herzl en Jerusalén.

“Han pasado ocho años desde los cincuenta días de prueba de la Operación Margen Protector, cuando las FDI combatieron en Gaza, comenzó diciendo Yair Lapid, actual primer ministro de Israel.

Durante esos cincuenta días, nuestras fuerzas infligieron graves daños a la infraestructura terrorista, pero también sufrimos grandes pérdidas en el frente y en el frente interno .

“En la guerra contra Hamas, una organización terrorista brutal y asesina, no solo tenemos razón, sino que también somos fuertes”. El mejor ejército en el Medio Oriente y la tecnología más avanzada junto con nuestra destreza económica y diplomática: esto garantiza nuestra seguridad.

Fui miembro del gabinete durante la Operación Margen Protector. Nada te prepara para ese momento en el que envías fuerzas a la batalla. Cada soldado que no regresó a casa está grabado en nuestras almas. Tenemos la obligación sagrada de traer a casa a nuestros soldados caídos, Hadar Goldin y Oron Shaul para enterrarlos.

El Estado de Israel, generación tras generación, debe su seguridad a sus héroes: a los setenta soldados caídos de la Operación Margen Protector, a cada uno de los soldados caídos de las guerras de Israel, y a los que lucharon ferozmente y lograron regresar a casa sanos y salvos. . Son el verdadero Escudo Defensivo, son nuestra Cúpula de Hierro.

El año pasado, el gobierno israelí adoptó una política de tolerancia cero en lo que respecta al terrorismo de Gaza. Cualquier actividad hostil fue recibida con una respuesta inmediata que dejó muy claro al enemigo: no nos pongas a prueba.

Esta política fue llevada a cabo profesionalmente por las fuerzas de seguridad y ha demostrado su eficacia. Cosas que parecían inevitables, como globos incendiarios, maletas llenas de dinero en efectivo y disparos esporádicos desde Gaza, se detuvieron casi por completo.

Para evitar la próxima Operación Margen Protector, el Estado de Israel debe adherirse a dos principios: el primero es tolerancia cero con el terrorismo, contención cero de tiroteos o ataques contra israelíes. A los que vienen a matarnos, nos levantaremos y los mataremos primero.

El segundo principio es que debemos hacer que la población civil de Gaza se dé cuenta de que puede vivir una vida diferente. Presionar a Hamás para que deje de disparar contra Israel. Con ese fin, hemos aumentado el número de permisos para trabajar en Israel que se otorgan a los residentes de Gaza, y continuamos impulsando el plan ‘Economía para la Seguridad’.

Durante mucho tiempo, las únicas dos opciones sobre la mesa fueron ocupar Gaza o interminables rondas de combate. Nuestro trabajo es encontrar mejores soluciones. La fuerza de las FDI nos permite la libertad de acción en Gaza, pero también la libertad de acción económica y diplomática.

La lucha contra el terrorismo no es una cuestión política. En el campo de batalla y en los cementerios, no hay derecha ni izquierda. No importa quién es laico o religioso, druso o judío. Todos estamos juntos contra Hamás.

Debido a nuestro profundo dolor por nuestros soldados caídos, necesitamos crecer juntos como una sola nación. Los soldados caídos de la Operación Margen Protector no murieron solo para que la sociedad israelí se rompiera desde dentro. La mejor manera de conmemorarlos es recordar la causa por la que sacrificaron sus vidas: seguridad para todos los ciudadanos y un Estado de Israel grande, fuerte y unido.

Nuestros enemigos deben saber que estamos unidos contra ellos; que la sociedad israelí es más fuerte que cualquier desacuerdo; que la fuerza de Israel reside en la unidad; en la vida y en la muerte, nadie nos puede dividir.

Si podemos morir los unos por los otros, debemos saber vivir los unos para los otros. Si podemos luchar contra el enemigo juntos, deberíamos poder luchar juntos por un bien común.

En este día, en estos tiempos, cuando las divisiones y rupturas domésticas amenazan a la sociedad israelí, miro alrededor de este cementerio y nos recuerdo a todos que las cosas que nos unen son más grandes que las que nos separan. Nuestra fuerza está en nuestra unidad.

Muchísimas gracias.”

