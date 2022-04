Beni Harel, sobreviviente de Libia, recita El Malé Rajamim durante la ceremonia de Yom Hashoá

Este año y por primera vez, en un esfuerzo para asegurar la participación de más sobrevivientes del Holocausto durante la ceremonia de Estado, de apertura en ocasión del Día del Recuerdo del Holocausto y el Heroísmo (Yom Hashoá), Yad Vashem ha elegido a Beni Harel, sobreviviente de Libia, para recitar la plegaria en honor de los difuntos El Malé Rajamim (en español: Dios pleno de misericordia).

Behor Dadush (más tarde Beni Harel tras hebraizar su nombre) nació en 1936 en la ciudad de Trípoli en el norte de Libia. Era hijo de Yosef y Rahel Dadush. Tenía un hermano y una hermana menores, Moshé y Vassina. Su padre era comerciante y su madre ama de casa.

En febrero de 1941, tras la batalla del Norte de África, las tropas alemanas llegaron a Trípoli para reforzar las fuerzas italianas y liderar el combate. Cuando los británicos bombardearon Trípoli, sus habitantes solían refugiarse al pie de la muralla de la ciudad. El padre de Beni ordenó a su esposa que no huyera allí, para que no fuera perseguida por los vecinos árabes. Los hombres judíos fueron enviados a campos de trabajo en el desierto, incluido el campo de Giado. Los hombres que se escondían y eran atrapados eran arrojados desde las azoteas de las casas. Yosef, el padre de Beni también fue detenido, pero logró escapar.

Un viernes de abril de 1941, mientras encendían las velas de Shabat, la casa familiar fue bombardeada. El hermano y la hermana de Beni murieron, mientras que Beni y su madre resultaron heridos. Fueron evacuados en un carro tirado por burros al pueblo de Amrus (conocido también como Suq al-Yum’a), donde fueron escondidos en un corral de cabras. Moshé y Masuda, ​​los abuelos de Beni, intentaron ayudar a ambos. Enviaron a la hermana de la madre, Laura (Lea), para que los ayudara, y fue una preocupación trasladarlos al pueblo de Zauía (Zawiya). Ambos estaban alojados en un establo, pero el establo fue alcanzado por una bomba. Rahel se quemó viva frente a Beni y Lea fue herida en el cuello. El abuelo Moshé pidió que le dieran un entierro judío a su hija, pero los guardias a la entrada de la ciudad no permitieron introducir los cuerpos. El abuelo alquiló un carruaje elegante y condujo hasta Zauía (Zawiya), donde vistió el cadáver de su hija con un vestido de novia como sudario. Luego se dirigieron a Trípoli con la abuela, sosteniendo el cuerpo de su hija de un lado y Beni de solo cinco años sosteniendo su cuerpo del otro y llorando amargamente. Por lo tanto, su cuerpo fue llevado clandestinamente a Trípoli y enterrado en un cementerio judío.

Beni se quedó en casa de sus abuelos en Trípoli. Los alemanes continuaron buscando a su padre. Llegaron a la casa de los abuelos, le pusieron una pistola en la cabeza y le amenazaron de muerte si no traicionaba al padre de Beni. También amenazaron a Beni. La próxima vez que vinieron a buscar al padre, la abuela escondió a Beni en una estera enrollada. «Me dijo que no llorara, que no respirara, que no tosiera», recordaba Beni más tarde. Cada vez que venían los alemanes a buscar al padre, Beni se escondía dentro de una estera.

Cuando los alemanes se rindieron en Trípoli en enero de 1943, Josef regresó a la ciudad. El abuelo de Beni quería cuidar a su nieto, el único hijo sobreviviente de su hija mayor, y casó a Josef con Laura (Lea), de 16 años. La pareja tuvo trece hijos. En 1949, después de los disturbios contra los judíos libios, la familia emigró a Israel y se estableció en Jerusalén. Beni trabajó como portero y luego en la construcción, y fue uno de los constructores del Museo de Israel, la Knesset, la Casa del Presidente, el Centro Internacional de Convenciones y el campus de la Universidad Hebrea en Givat Ram. Fue el gabai (encargado) de una sinagoga durante treinta años e inició la construcción de un salón en la sinagoga que lleva el nombre de su madre y su tía, Rahel y Lea.

Beni y su esposa Jacqueline tienen cuatro hijos, quince nietos y cuatro bisnietos.

Yad Vashem

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai