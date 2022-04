Educar contra el antisemitismo: Taller de la UNESCO y el CJL

Convencidos de la importancia del rol de la educación en el abordaje del antisemitismo y los discursos de odio, este lunes comenzó “Abordar el antisemitismo a través de la educación”, un taller especial organizado por la Oficina Regional de Educación para América Latina y el Caribe (OREALC/ UNESCO Santiago) y el Congreso Judío Latinoamericano (CJL) que reúne a 60 representantes de ministerios de Educación latinoamericanos, formadores de docentes y educadores de 14 países de la región (Argentina. Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Granada. Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela).



Mary Guinn Delaney, Jefa de la Sección de Educación Transformativa de la OREALC/UNESCO Santiago, fue la encargada de abrir el espacio. “La educación es una de las respuestas más efectivas para combatir el odio y la discriminación. Necesitamos formar estudiantes empoderados, que sean promotores activos de sociedades más pacíficas,

tolerantes, inclusivas y seguras, y que comprendan que este tipo de problemáticas son mundiales y no locales”, afirmó.



“El problema del antisemitismo no compete solamente a los judíos sino a la sociedad toda. Los discursos de odio, que en cada época adoptan diferentes expresiones y formatos, atentan contra la paz e inhiben el potencial creativo e innovador que radica en la diversidad. El trabajo conjunto entre Estados, organismos y la sociedad civil es de suma importancia para construir convivencia y erradicar el antisemitismo y toda forma de discriminación”, afirmó a su vez Jack Terpins, Presidente del CJL.







Marcos Peckel, Comisionado para la Lucha contra el Antisemitismo de la organización, reflexionó sobre el daño que generan estos discursos de odio. En este sentido, destacó que el antisemitismo “ha sido el causante de eventos traumáticos que trascendieron el ámbito judío, desde las Cruzadas hasta la actualidad”.



Durante el primer día de las jornadas los participantes trabajaron junto a especialistas de ambas organizaciones sobre el antisemitismo en contextos globales y su abordaje desde la política educativa. Nicolás del Valle, coordinador del programa de cultura y educación de la OREALC/UNESCO Santiago, enfatizó la importancia de esta última y señaló: “Con el fin de apoyar a los Estados participantes en el cumplimiento de sus compromisos relacionados con la educación transformativa, la UNESCO hace un llamado a fortalecer los programas educativos para abordar el antisemitismo en un marco de derechos humanos y ciudadanía mundial. Desde la escuela es fundamental contrarrestar los mensajes de odio y discriminación que no solo son un ataque a un grupo específico de la población, sino que lo es a la humanidad entera, a nuestra historia común”.



Los paneles del día incluyeron, a su vez, las perspectivas de diversos actores involucrados. Alex Maws, jefe de educación de la Asociación de Judíos Refugiados y ex presidente del Grupo de Trabajo de Educación de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA) realizó una introducción a la temática. “No siempre es fácil reconocer el antisemitismo, y por ello es fundamental indagar sobre su naturaleza y cómo se diferencia de otras formas de discriminación”.



Por su parte Cristina Gómez Giusto, coordinadora del programa Educación y Memoria del Ministerio de Educación de Argentina, profundizó sobre la experiencia local. “Los derechos humanos son un aspecto transversal a nuestras políticas de educación, y es importante que más allá del aspecto teórico existan programas y estrategias concretas para abordar estas temáticas”.







A partir del resurgir durante la crisis sanitaria de teorías conspirativas que evocan viejos tropos antisemitas, se evidenció la urgente necesidad de contrarrestar eficazmente este tipo particular de discursos de odio. Por ello y para finalizar la primera jornada, los trabajaron junto a expertos de la University College London sobre cómo responder a estos discursos a través de la educación, la alfabetización mediática e informacional y el pensamiento crítico.



Fernando Lottenberg, Comisionado de la Organización de Estados Americanos para el Monitoreo y la Lucha contra el Antisemitismo fue el encargado de dar apertura al segundo y último día de este espacio. Allí los participantes exploraron las estrategias y acciones para abordar el antisemitismo a nivel regional, potenciando el intercambio y el trabajo conjunto.



Finalmente profundizaron sobre la educación sobre el Holocausto como herramienta en la lucha contra el antisemitismo junto a Eliana Rapp Badihi, Jefa de la Oficina de Español y Portugués de la Escuela Internacional de Estudios del Holocausto de Yad Vashem.

