Ayer por la tarde agrupaciones de Izquierda marcharon frente a la sede de la embajada de Israel en la Argentina. Las consignas contra el Estado Judío incluían las habituales expresiones contra Israel, la solidaridad con los palestinos que incluían incluso a terroristas. Junto al frente de Izquierda marchaban activistas Palestinos entre los que se destacaba el Sheij Moshén Alí.

Convocamos al escritor Marcelo Birmajer para que con sus agudeza habitual reflexionara sobre estos hechos y esto fue parte de los que nos dijo:

“La izquierda trotskista que no reconoce la existencia del Estado de judío, niega la existencia del Estado Judío, que quiere el exterminio del Estado de Israel y el jeque Moshen Alí son la exacta continuidad del Nazismo” Cuando Hitler toma el poder en Alemania en el año 1932, Alemania tenía una infinidad de problemas que no tenía ninguna relación con los judíos, pero Hitler direcciona todos sus esfuerzos en exterminar a los judíos. El principal objetivo de Hitler desde que asume el poder hasta su muerte y la derrota del Alemania en el año 45 era exterminar al pueblo judío” Algunos historiadores quedan perplejos antes esto, pero todos los historiadores relevantes de la segunda Guerra Mundial desde Hanna Arendt o Antony Beevor, no como interpretación sino recogiendo los documentos y las acciones expresan que el principal objetivo de Hitler no era dominar el Mundo sino exterminar al pueblo judío. Lo mismo ocurre con la izquierda marxista antisionista y Moshen Ali. En la actualidad y desde 1948 la manera para exterminar al pueblo judío es la deslegitimación del Estado Judío. “Es completamente aleatorio que otros problemas haya o que haga o deje de hacer Israel, el objetivo de la Izquierda anti sionista es la destrucción de Israel y el pueblo judío”.

“Esta marcha es un pogrom” que puede unir a Moshen Alí que apoya el sometimiento a las mujeres, que está en contra de cualquier libertad de elección con una Izquierda que se supone está a favor de la igualdad de géneros y las relaciones afectivas libremente electas por los adultos. ¿Qué puede unir a un adorador del criminal Khomeini que asesinaba a jóvenes iraníes por no ser heterosexuales y una izquierda que supuestamente reivindican la diversidad sexual? ¿Por qué pueden marchar juntos?. Porque en el fondo no les interesa la diversidad sexual y el socialismo. Son todas pantallas para su objetivo que es la destrucción del pueblo judío.

Birmajer reflexiona y plantea. Qué sentido tenía que para Alemania en medio de la hiperinflación que vivía y luego de la invasión a Polonia dispersara esfuerzos en el genocidio a los judíos. Su objetivo central, que es un objetivo psicopático, no es un objetivo racional era exterminar al pueblo judío. Las categorías de Izquierda y derecha son inexistentes pero la categoría del Nazismo si es existente. Esta gente que marcha frente a la embajada de Israel que intenta un pogrom que por el momento la relación de fuerzas no le permite, no nos tienen que confundir son Nazis, Nazis de Hitler”

Vale agregar que tanto Khomeini y el grupo terrorista Hamás asesinan a cualquiera que sea Izquierdista, sea comunista o Trotkista. Los mataron a todos.

El escritor sin pelos en la lengua define a los judíos que participan de estos movimientos y manifestaciones como “Nazis Judíos”. Fíjate Trotski que se llamaba Bronstein de apellido (Lev Davídovich Bronstein) en fecha tan temprana como 1948 poco tiempo antes que sus propios camaradas los asesinaran. No hay que olvidar que Trotski contribuyó a llevar a Stalin al poder, el hizo la revolución rusa, pero antes que lo mataran, Trotski decía que la democracia y el fascismo eran un peligro equidistante. Es decir, él no estaba con la democracia. Trotski no decía que el fascismo era el principal peligro de la humanidad, sino que decía que entre la Inglaterra democrática y el Brasil Fascista el elegiría el Brasil Fascista. Trotski fue uno de los primeros judíos anti judíos. Hay un libro de su biógrafo Isaac Deutscher que se llama “Los judíos no judíos”. Que ahonda sobre los judíos antijudíos. Trotski mandaba a los judíos a la primera línea de fuego durante la guerra civil rusa cuando conducía al ejército rojo y eso no es una interpretación, así lo comenta Deutscher y con eso muestra que no tenía favoritismo por los judíos. Lo que demostraba era que era un Nazi, lo que demostraba era que era un judío antijudío como Myriam Bregman.

El Nazismo hoy es la no aceptación de la existencia del Estado Judío, el intento de destrucción del Estado Judío, esa es la representación cabal, literal del ideario Nazi en el siglo XXI

