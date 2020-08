La Universidad Estatal de Florida adoptó la definición de antisemitismo de la IHRA

La Coalición Israelí-Estadounidense para la Acción (IAC for Action) ha elogiado a la Universidad Estatal de Florida por adoptar la definición de antisemitismo de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto (IHRA).

El presidente de la universidad, John Thrasher, dijo que el personal ahora tendrá que participar en un programa de capacitación anual destinado a hacer que el campus sea “más inclusivo para nuestros estudiantes y empleados judíos”.

“Este es un excelente primer paso por parte de la administración de la universidad y el presidente Thrasher para lidiar con las preocupaciones recientes en el campus. Creemos que han sentado las bases para un buen resultado. Esperamos que el plan de acción de la Universidad produzca un cambio real a través de la variedad de iniciativas importantes que ha presentado”, dijo el presidente de la Junta de IAC for Action, Shawn Evenhaim.

La universidad también anunció que “ha restablecido su Unión de Estudiantes Judíos y está creando una Red de Antiguos Alumnos Judíos para proporcionar un mayor apoyo y recursos educativos para todos nuestros estudiantes”, dijo Thrasher, quien además explicó que la universidad contratará a un nuevo “Director de Inclusión y Equidad de Estudiantes” con asesoría de la comunidad judía.

“IAC for Action tuvo el honor de haber hecho una contribución de política pública a este asunto. El Estatuto de Florida citado en la carta del presidente Thrasher fue desarrollado y financiado por IAC for Action en estrecha colaboración con nuestros socios en el Brandeis Center, Stand With Us, y muchos otros grupos que contribuyeron con una defensa vital. La universidad de Florida acaba de demostrar de manera decisiva que se pueden brindar protecciones iguales a todos los estudiantes, incluidos los estudiantes judíos y sionistas, mientras se mantienen plenamente las libertades de la Primera Enmienda”.

Thrasher aseguró: “Quiero reafirmar que esta es una prioridad absoluta. Mi equipo de liderazgo universitario y yo seguiremos trabajando con determinación para combatir el antisemitismo y el comportamiento ilegal. Si bien la libertad de expresión es de suma importancia en un campus universitario, está creando un clima de aceptación y aprecio por el valor y la riqueza de las muchas culturas e ideas que hacen de la Universidad Estatal de Florida una excelente experiencia académica”.

La definición de antisemitismo de la IHRA fue redactada en 2016 y establece que “el antisemitismo es una cierta percepción de los judíos, que puede expresarse como odio hacia los judíos. Las manifestaciones retóricas y físicas del antisemitismo están dirigidas hacia individuos judíos o no judíos y/o sus propiedades, hacia instituciones de la comunidad judía e instalaciones religiosas”.

Reproducción autorizada por Radio Jai citando la fuente.