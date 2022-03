Mientras la vela esté encendida, se debe hacer un esfuerzo y tal vez aún se pueda actuar

Regresé hace unas horas de Moscú y Berlín, escribió Bennett en su cuenta. Fui allí para ayudar en el diálogo entre todas las partes, por supuesto con la bendición del camino y el aliento de todos los jugadores. Como todos sabemos, la situación sobre el terreno no es buena. El sufrimiento humano es grande y puede ser mucho mayor, si las cosas continúan en la trayectoria actual.

También hay israelíes que necesitan regresar a casa y comunidades judías angustiadas que necesitan ayuda. Naturalmente, no puedo extenderme más. Continuaremos ayudando según lo solicitado. Incluso si la posibilidad no es grande, una vez que haya una pequeña abertura, y tengamos acceso a todos los lados y la capacidad, veo que es nuestro deber moral hacer todos los intentos.

Mientras la vela esté encendida, debe hacer un esfuerzo y tal vez aún pueda actuar. Nos estamos preparando para una ola significativa de inmigración después de la situación. Actualmente, el sistema está preparando escenarios para la absorción de varios números de inmigrantes, y lo presentará al Gabinete esta semana. Este es un desafío para el Estado de Israel, pero es un desafío al que nos hemos enfrentado en el pasado, una y otra vez.

Esos momentos, cuando el mundo se enfrenta a una reorganización y los judíos ya no están seguros de dónde están, nos recuerdan a todos lo importante que es tener un hogar para los judíos dondequiera que estén, lo importante que es que tengamos el Estado de Israel.

En cuanto a las conversaciones sobre la vuelta al acuerdo nuclear de Viena, Durante el fin de semana, sucedió algo significativo y positivo: el jefe de la OIEA, Rafael Grossi, visitó Teherán y decidió no acceder a la demanda iraní de cerrar los casos abiertos bajo presión política. Se trata de una importante decisión profesional de la agencia y de Grossi, que no respondió a las presiones iraníes. Nuestra posición sobre el acuerdo es bien conocida: las desventajas del acuerdo superan con creces sus ventajas. En cualquier caso, el acuerdo no vincula en ningún sentido al Estado de Israel.

