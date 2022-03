“Estamos frente a un país que hace caso omiso a las normas del derecho internacional”

El doctor Emilio Cárdenas, abogado, analista internacional, diplomático y político argentino dialogó con nuestro director, Miguel Steuermann, en Pensando las Noticias por Radio Jai.

A quien fuera representante permanente de la Argentina ante las Naciones Unidas entre los años 1993 y 1996, de amplia trayectoria política y diplomática, lo consultamos sobre su mirada frente a esta invasión rusa a Ucrania.

“Nuevamente el derecho internacional es ignorado por aquellos que deciden reemplazarlo por el uso de la fuerza, en este caso por la Federación Rusa, que está tratando de someter a Ucrania militarmente”, afirmó. Agregó que esto se da en un avance que no solo no se ha detenido, sino que, por el contrario, tal como se ha visto por televisión, que nos muestran un convoy de 50 kilómetros de largo, compuesto por tanques, equipos blindados y transporte de combustible ruso que avanza hacia Kiev.

“Kiev está lejos de superar la pesadilla que vivió en los últimos cinco días” y cree que el asedio a la capital de Ucrania va a durar y a acrecentarse significativamente. “Esto es todo lo contrario a un mundo civilizado, esto es el uso de la fuerza, la negativa del derecho. Lo miro con enorme preocupación, el momento es gravísimo”, declaró.

Sobre el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky: “Es un hombre de un extraordinario coraje”, cuando dice ‘me dejaron solo’ está diciendo la verdad. Sin embargo, hay países que están cambiando los vectores de su política exterior que imperaron por muchos años, como lo que está sucediendo con Finlandia, país tradicionalmente de estricta neutralidad, que hoy está ofreciendo ayuda a Ucrania. Finlandia, vecina de lo que era en su momento la Unión Soviética en su momento y de la Federación Rusa hoy, ha dejado la neutralidad. Ocurre lo mismo con Suecia y Alemania, quienes tradicionalmente no entregaban pertrechos de guerra ante un conflicto armado en curso, modificaron eso y están ofreciendo pertrechos de guerra defensivos a la asediada Ucrania.

“Es gravísimo, estamos frente a un país que hace caso omiso a las normas del derecho internacional y frente a otro, Ucrania, que es el agredido, al que al menos tibiamente el resto de la comunidad internacional parecería estar acompañando”, expresó.

Sobre el caso argentino, indicó que, quizás por la relación de algunos de los personajes de nuestro gobierno con el propio Vladimir Putin, “hemos tardado seis días en condenar la agresión, tuvimos que pensar seis días para decir que no al uso de la fuerza ¡Increíble!”

Quedamos muy mal con esa demora, y no es la primera vez que lo hacemos como país, ya lo hicimos al tardar en condenar a la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial “Algunos tienen la misma mentalidad que en ese momento, y la siguen expresando hoy”, lamentó.

Acerca de la disparidad de fuerzas, armamento y además de una Rusia nuclear, quien además ha amenazado con la utilización de ese poder, el doctor Cárdenas estimó como muy posible que Rusia, llegado el caso, pueda utilizar armas nucleares, porque lo que está mostrando Putin en el terreno, es que no tiene límites. “Es un momento gravísimo”, insistió.

Sobre las implicancias económicas de esta guerra, Cárdenas dijo que por un lado está lo referido a las exportaciones tradicionales de Ucrania y de Rusia, sobre todo en materia cerealera, que los precios de los cereales ya han subido significativamente; y por el otro lado, está el costo de energía: Toda Europa depende energéticamente del abastecimiento de gas que llega de Rusia. En estos últimos tiempos, se estaba en conversaciones para duplicar el abastecimiento de gas al Viejo Continente, pero eso, aparentemente, está hoy congelado, probablemente por mucho tiempo, y eso de alguna manera “balancea” las dificultades que tiene con sus exportaciones, con la posibilidad de poner presión en materia de provisión de gas a Europa, desde luego tiene un impacto económico, más visible hasta ahora en el salto que ha dado en el precio del gas, ya que el petróleo ya había llegado a los 100 dólares el barril.

Consultado el doctor Cárdenas sobre una posible nueva conformación geopolítica que se estaría dando en este escenario, con una alianza entre China y Rusia, y si ello sería parte de esta operación bélica rusa, dijo que es probable, porque la concertación de la política exterior de Rusia con la política exterior china, ya ha sido objeto de un acuerdo entre esos dos países. Hoy, los países que buscan un grado de hegemonía en el mundo están divididos entre Estados Unidos, por una parte, y por esta alianza ya concertada de China y Rusia.

Volviendo al tema de la Argentina y su postura, “que tardó seis días en condenar la invasión” y sobre si hay una interna en el gobierno, declaró: “Parecería que sí, porque la relación de intimidad que existe entre Putin y Cristina Fernández de Kirchner es notoria, hay más de una posición, y hay quienes tienen más y menos simpatía hacia Vladimir Putin”.

Sobre Bolsonaro: El presidente brasileño tiene una interna peligrosa, porque va camino a elecciones en las que se va a enfrentar a Lula, y la relación de Lula con los autoritarios, es más que conocida; probablemente trata de no polarizar en ese tema, a fin de no añadir otra cuestión a la discusión política interna que tiene que ver con el proceso electoral. Por otra parte, aunque no crea que Bolsonaro ame el autoritarismo, no hay que olvidar que en el pasado ha tenido posiciones que no son compatibles con los ideales centrales de la democracia.

Sobre el rol de las Naciones Unidas

Rusia como uno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, tiene derecho a voto, con lo cual, tiene alguna capacidad para bloquear la acción de las Naciones Unidas. Pero, en las últimas horas, ha aparecido una convocatoria para tratar el tema de la invasión rusa en el ámbito de la Asamblea General en donde no existe el derecho a veto, y entonces es posible que Rusia deba enfrentar un momento desagradable en el seno de las Naciones Unidas, pero que también “es inconcebible que frente a lo que está ocurriendo las Naciones Unidas se mantengan en silencio”, porque lo que llevar el tema a la Asamblea General, es una iniciativa correcta.

Acerca de si el escenario para Putin para la invasión, sea más propicio con el presidente Biden en el poder, que si hubiera estado Trump, Cárdenas definió al actual presidente de Estados Unidos como un hombre más bien débil, irresoluto, con muy poca popularidad en estos momentos en su país, lo que representa un obstáculo teóricamente más simple que lo que era Trump, aunque vale recordar que Putin y Trump tenían rasgos en común, simpatías recíprocas- “Es complejo hacer ese análisis”.

Por último, deseamos conocer su análisis sobre un tema que preocupa en Medio Oriente, en el marco de la invasión a Ucrania, que son las negociaciones con Irán, sobre la neutralización del programa atómico, declaró: “No veo que ese problema en particular, sea imposible de resolver. Es posible, a pesar de lo que está pasando, que esas negociaciones que han tenido lugar hace pocos días en Viena, tengan alguna inercia y puedan llegar a algún destino positivo”.

