El periodista que califica de “mártires” a los terroristas palestinos muertos recibe el máximo galardón holandés

Por ‘Retrato de un mártir’, Sakir Khader recibió el premio Silver Camera, que la Silver Camera Association ha otorgado a distinguidos fotoperiodistas durante 75 años.

Un fotógrafo holandés-palestino ganó el premio de periodismo más prestigioso de los Países Bajos por una serie de fotografías en las que algunos títulos se refieren a terroristas yihadistas muertos como “mártires”.

El premio de Sakir Khader, anunciado en febrero, que se produjo en medio de un debate sobre la ética de los periodistas que cubren el ataque del 7 de octubre, ha provocado críticas de grupos de vigilancia del antisemitismo y del gran rabino holandés Binyomin Jacobs. Advirtieron que honrar el trabajo de Khader puede interpretarse como un respaldo peligroso a su retórica en medio del creciente antisemitismo en los Países Bajos.

Khader, de 33 años, recibió el premio Silver Camera, que la Silver Camera Association ha otorgado a distinguidos fotoperiodistas durante los últimos 75 años. Fue reconocido por una serie titulada “La vida en Cisjordania antes del 7 de octubre”, el día en que unos 3.000 terroristas invadieron Israel desde la Franja de Gaza, matando a unas 1.200 personas y secuestrando a otras 253, entre otros crímenes de guerra y atrocidades.

Un portavoz del jurado de Silver Camera rechazó las críticas, restando importancia a los títulos que el fotógrafo dio a las obras premiadas.

En su sitio web oficial, Khader tituló una de las fotografías de la serie ganadora “Retrato de un mártir”. Muestra el cuerpo de Mahmoud Khaled Ar’arawi, que murió en un tiroteo con soldados israelíes en Jenin en septiembre. Ar’arawi llevaba una diadema adornada con el logo de la Jihad Islámica, un grupo terrorista palestino al que la Unión Europea impuso la semana pasada nuevas sanciones junto con Hamas por la violación sistémica de mujeres por parte de sus agentes durante el ataque del 7 de octubre en Israel, entre otras. otras atrocidades.

Mártir es una traducción de shaheed , el término árabe que muchos musulmanes aplican a las personas que han muerto luchando en una Jihad, una guerra santa, así como a otras víctimas mortales de la guerra. Un terrorista que muere mientras lleva a cabo un ataque contra judíos generalmente se conoce como shaeed , o shohada en plural, en la sociedad palestina y entre muchos otros musulmanes.

Khader utiliza con frecuencia en su sitio web y en las redes sociales el término “mártir” para describir a los terroristas palestinos muertos, incluidos los de Hamás. Una de las personas que fotografió y describió como mártir en 2021 fue Diaa Al-Sabareen, un terrorista de la Jihad Islámica que el grupo describe como un “experto en explosivos”.

Un ‘abrazo’ a Hamás

“El homenaje a Khader es sólo un ejemplo de cuántas instituciones culturales en Europa han abrazado o se han rendido ante la narrativa de Hamás”, dijo el rabino Abraham Cooper, director de acción social global del grupo de defensa del Centro Simon Wiesenthal. “Qué vergüenza para el comité que tomó tal decisión”, dijo Cooper.

Jacobs, el principal rabino holandés, calificó la terminología de Khader de “peligrosa” porque corre el riesgo de “incitar” a la gente, dijo.

“Hay un simbolismo aquí. Las fotografías de esta persona fueron seleccionadas para recibir reconocimiento a la excelencia periodística. Dice que los terroristas son mártires, por lo que la siguiente pregunta es: ¿quién los mató? La respuesta: los judíos. Los israelíes. Ahí es cuando se vuelve peligroso”, dijo Jacobs.

Sacha Roytman Dratwa, director ejecutivo del Movimiento de Lucha contra el Antisemitismo, escribió en un comunicado: “Dar un premio a alguien que honra a un terrorista y asesino de la Jihad Islámica como un ‘mártir’ es un testimonio enfermizo de la glorificación del asesinato que se ha filtrado en partes de los medios de comunicación y del discurso dominante”. Y añadió: “La palabra shaheed es un término honorífico para los asesinos. Darle un premio a alguien así es ensalzar el mal y escupir en la cara a las víctimas de su organización terrorista”.

Los Países Bajos experimentaron un aumento del 245 por ciento en los incidentes antisemitas en 2023 con respecto a los años anteriores, alcanzando un recuento récord de 379 casos, la mayoría de ellos después del 7 de octubre.

Khader no respondió a las solicitudes de comentarios de The Times of Israel.

Claudia Bergman, portavoz de la Asociación Silver Camera responsable del premio, dijo a The Times of Israel que la organización respalda su decisión de honrar a Khader.

“No exploramos si Khader realmente usó palabras como las que usted afirma que usó”, escribió Bergman. Añadió que Silver Camera no aplicó el término “mártir” a los títulos del trabajo de Khader en su sitio web y exposición. Ella se negó a decir cómo Silver Camera titula las imágenes de Khader.

Fuente: The Times of Israel

