Panorama de Brasil en el año de elecciones presidenciales

Las tensiones entre Rusia y Ucrania, ya han comenzado a mostrar algunos signos en la economía. Hubo un aumento muy importante en el precio de la soja, de la que Argentina y Brasil son países exportadores.

A fin de conocer sobre este tema, sobre las consecuencias de esta suba para el mercado interno, dialogamos con la destacada periodista Eleonora Gosman:

“Repercute terriblemente en el mercado interno y también en el resto del mundo, y lo que se produce es una inflación considerable”, manifestó. Y aclaró que se refiere a la inflación de Brasil, la que poco tiene que ver con la de la Argentina, que cuando se habla allí de “inflación considerable” se está hablando de un 11 por ciento anual, lo que es alto allí porque por muchísimo tiempo se había mantenido en un 3 o 4 por ciento anual.

Señala que lo que encarecen más son los alimentos, y el combustible. Y explicó que, si bien Brasil se autoabastece de petróleo, lo cierto es que la empresa petrolera por definición de Brasil, Petrobrás tiene que llevar sus precios a valores internacionales, y, según refiere la empresa, no hay ninguna manera de que el gobierno brasileño pueda intervenir para bajar el precio del combustible.

A pesar del aumento de los precios en Brasil, no se evidencia una reacción popular de protesta. Explica la periodista que eso se debe a que el gobierno de Bolsonaro está tomando medidas económicas que le están mejorando la vida a la población; con lo cual, no solo no hay reacciones, sino que según las últimas encuestas, el Presidente de Brasil subió en popularidad: estaba hace un mes en 26 por ciento y ya está en el 28, otros encuestadores lo miden en 30 , “La distancia con Lula es muy grande, pero no podemos dejar de tomar en cuenta estos aumentos, porque la gente finalmente vota con el bolsillo”, subrayó Gosman.

Las elecciones presidenciales y legislativas tendrán lugar en el mes de octubre, y la periodista opina que, aunque la distancia de Lula es grande, para Bolsonaro, (Lula mide 40 puntos de intención de voto) pero, teniendo en cuenta las medidas que está tomando: “está llenando de dinero a la población”, habría que ver lo que sucede. Indicó que son medidas que no existen en la Argentina, porque tiene que ver con factor el ahorro, en cómo ahorra la gente en Brasil, que lo hace en Reales, y también beneficios bancarios.

Y explica que eso hace que, al liberar los ahorros, haya mucho más dinero en el mercado, y que eso no quiere decir que se traslade a los precios. Lo que sí va a los precios, son los que se fijan internacionalmente. El otro factor importante, es que las empresas están aumentando los salarios por encima de los precios.

Respecto del futuro del Mercosur, Gosman explicó que Bolsonaro ha cambiado en su política exterior, y que un ejemplo de ello lo demuestra el encuentro que celebró con su par peruano, Pedro Castillo, de lo que “curiosamente nadie se hizo eco”, y que eso hace un cambio con relación con el Mercosur: “Bolsonaro entendió que debe volver a la antigua política de la diplomacia de Itamaraty, para no estar aislado del mundo, esto lo entendió y esto crea una condición diferente para el Mercosur”, sostuvo.

Por otro lado, analizó Gosman,lo que pasaría con Lula si ganara. Señaló que va a estar muy aliado a Alberto (Fernández) en el tiempo que dure su mandato (2023); también va a gozar de un período favorable por la suba de las commodities, “que es impresionante”, y que se vuelve a repetir aquello que favoreció a Lula en su primer y segundo gobierno, que fue la evolución del precio de las commodities. Y agregó que este ”boom de las commodities” beneficiaría a cualquier gobierno, pero que a Lula, lo podría ayudar mucho, porque, además, no recibiría un país en malas condiciones.

Sobre la situación sanitaria, la periodista en Brasil anunció : “Está a la baja, ya casi dejó de ser noticia”. Y reveló que eso es así, que las noticias internacionales ocupan las primeras planas de los diarios y que la Pandemia ya no está entre los primeros titulares, lo que quiere decir es que no estaría en la agenda pública.

Bajada y redacción Cita Litvak

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai