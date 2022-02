Fabián Calle, politólogo, especialista en relaciones internacionales, analizó en Radio Jai el escenario político que se presenta frente al tema de Ucrania, y sobre las acciones del presidente ruso Vladimir Putin.

“Lo de Rusia es un proceso que se viene realizando hace tiempo, para intentar recuperar en parte, la influencia que tuvo en su momento la Unión Soviética. Desde 1989 a esta parte, perdió un colchón estratégico de más de 2000 kilómetros, que incluye los países del Pacto de Varsovia que dominaba, y varias de las repúblicas soviéticas que se alejaron de su control, y que por lo tanto es una pérdida estratégica enorme.

Putin ha tratado un poco de “mordisquear” algunos pedacitos: Georgia, Crimea, luego el Dombass en 2014; pero si uno mira lo que perdió Rusia en relación con lo que está obteniendo, la ecuación es muy modesta. “Es impactante siempre ver cruzar fronteras, tanques, amenazas de potencias nucleares, pero Europa, la OTAN, las potencias occidentales, han tenido avances hacia el este, descomunales”.

Calle explicó que Ucrania es un país clave para el imperio zarista, y para la Unión Soviética, y Putin, después de todos estos meses de crisis y amenazas, lo único que termina haciendo, por ahora, es ocupar lo que ya controlaba.

“Dentro de lo que se esperaba, por ahora, es algo previsible, en el que todas las partes salen satisfechas. Putin no quedó como un ‘blef’, cumple con su público interno, y por otro lado, Estados Unidos y la OTAN evitan una conflagración de alta escala”.

A ninguno le conviene el conflicto, una ocupación de un país de 45 millones de habitantes, y del tamaño de Ucrania, sería “una hemorragia de recursos”, de vidas, para un país que es una gran potencia militar, que tiene una inmensa historia, pero que tiene un PBI más chico que Brasil, Canadá o Italia. Rusia es un país que no crece o crece poco, incluso el gobierno tuvo que lanzar una campaña para que la gente se case y tenga hijos. Las encuestas señalan que los rusos no quieren saber nada de perder hijos en la guerra. Otro punto importante es que es un país que depende del gas y del petróleo, que es un exportador de commodities, y el día en que Arabia Saudita u otras potencias petroleras o gasíferas, como lo es hoy Estados Unidos, abran el grifo y derrumben los precios internacionales, eso sería un impacto tremendo para Rusia.

“La situación se dio de la mejor manera posible: Rusia ya controlaba. Se evitó una invasión masiva que podría abrir las puertas a cualquier cosa”, resumió.

Ucrania está recibiendo armamentos, asesores de Gran Bretaña, de Estados Unidos de Turquía, y “esto se puede transformar en un agujero negro muy peligroso” ya que todas las acciones masivas que Estados Unidos podría planear, llevarían a Rusia a una dependencia económica total de China, que sería algo muy malo para Estados Unidos que tendría que evitar que esa relación China – Estados Unidos se transforme en algo pétreo, y para la propia Rusia, un régimen nacionalista como Putin, que terminaría siendo furgón de cola de China.

Sobre el papel de China en el conflicto, Calle dijo que hizo lo que tenía que hacer, que era abstenerse, tener mucho cuidado en crear un precedente internacional de “separación de pedazos de países”, que todo lo que China argumente a favor de Dombass, del separatismo de la identidad, sería volvérsele en contra sobre el tema Taiwán.

“Es el caso de la Argentina también; por eso, el gobierno argentino tiene que tener mucho cuidado, porque en el esfuerzo de ‘chuparle las medias’ a Putin, a lo que haga Rusia, es argumento para los kelpers y enfrentamiento con Gran Bretaña”. Cada cosa que decimos para quedar bien con Rusia, es innecesario, porque Rusia no quiere payasadas, es un país serio que ha tenido excelentes relaciones con la Argentina durante años, con conservadores, radicales, con Onganía, con Videla, con Perón, o con Alfonsín.

Sobre el comunicado de Cancillería sobre el conflicto, Calle sostuvo que salir a condenar a Rusia, después de que el Presidente había estado allí loando al país y a Putin, sería el colmo de la payasada que dos semanas después, terminara condenando a Rusia, no tenía mucho margen de dureza, que por otra parte, no hay por qué tenerla, porque Rusia es un país importante. Indicó que lo que hay que hacer es transcurrir una línea de defender el derecho internacional, no dar argumentos a Gran Bretaña, y al mismo tiempo, no excederse en las críticas con Rusia porque no tenemos ni el poder, ni la capacidad, ni un rol decisivo como para saldar una pelea diplomática con rusia. Sin embargo, no atacar a Rusia, no significa felicitarla. Opinó que se puede transitar un carril parecido al que utilizó México, o Brasil, o Uruguay.

“La política exterior es demasiado seria como para transformarla en un jueguito para la tribuna para la izquierda de Palermo Soho”, expresó. Dijo que, a la izquierda de Palermo Soho, hay que darle otro capital simbólico, como por ejemplo “que Rosas era marxista” (bromeó).

Hay que tener cuidado de tomar temas sensibles, temas de política exterior, la guerra, la paz, para un público que en realidad es insignificante electoralmente. “El peronismo o el kirchnerismo no gana por Palermo Soho, gana por la tercera sección electoral”. Y explicó que esa sección electoral es la que antes votó a Duhalde, a Menem, a Cafiero ya la que le importan “tres belines” los temas de política exterior. “Hay que tener mucho cuidado y los gobernantes tienen que ser muy prudentes”, concluyó.

