La reacción de Patricia Bullrich a los afiches de la GestaPRO

Patricia Bullrich dialogó con Federico Andahazi y Diego Huberman en Radio Jai, en donde se refirió a la reciente aparición de afiches callejeros en, como se recordará, aparece ella misma y otros miembros de su espacio político vestidos como oficiales nazis, acompañado de la leyenda ”GestaPRO, la policía secreta del PRO”.

Sobre lo que sintió al ver los afiches, Bullrich manifestó que fue “muy duro, que ella es una estudiosa de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo lo que ha sucedido, de los niveles a los que puede llegar el ser humano transformado en una masa ’talibana’ capaz de hacer cualquier cosa”. Y que, lo que significa la guerra, la Shoá, el uso de ese uniforme es doloroso utilizar esta comparación con un partido democrático, legal, legítimo, un partido no violento, de paz como es el PRO.

Bullrich no hizo la denuncia en su nombre, sino como presidenta del PRO, en resguardo de todos los integrantes de su partido, (en los afiches se la ve a ella, a Mauricio Macri, a María Eugenia Vidal, a Marcelo Villegas) porque señaló, que cada miembro de su espacio está en riesgo frente a esta situación. Indicó que cuando hay una acción de odio, puede haber alguien que pueda pasar del discurso, del afiche del odio, a la acción del odio. Por eso le pareció importante hacer esta denuncia. La hizo en el sala del juez Ercolini, del fiscal Marijuán. Ya hay primeras resoluciones que está llevando adelante la Policía de la Ciudad, por lo que espera saber quién pagó, financió, para llevar adelante este tipo de acciones “sin poner la firma”. Sobre quiénes pueden ser los autores, Bullrich dijo.; “Me lo puedo imaginar, pero prefiero que sea la Justicia quien identifique a los responsables”. Dijo que “esto se sabe”, con la cantidad de cámaras que hay en la Ciudad de Buenos Aires, se podrán fácilmente encontrar a quienes los pegaron, y de allí la imprenta y de allí quién pagó. Y añadió que, ahí además del delito de incitación al odio, va a saberse, seguramente quiénes han pagado en negro de una caja que “vaya a saber de dónde sale”.

“Cuando no podés ganar por las ideas, por el debate, querés ganar por la degradación del otro”, declaró la titular del PRO, para responder sobre el posible propósito de este delito. Y añadió que esta construcción “amigo y enemigo” viene del kirchnerismo desde que arrancó. Y dijo que hasta ha llegado a sacarle las prendas íntimas a las hijas de la dueña de Clarín, acusándolas durante años de ser hijas de desaparecidos, cuando se comprobó que había sido todo mentira, y que han llegado a exponer a periodistas de enorme nivel, a que los escupan chicos de cinco años. “Han utilizado todas las estrategias que generaban odio”. Y afirmo que hoy, como su espacio ha crecido mucho, el kirchnerismo está mucho más atrás: “Antes eran capaces de pegarle a gente por la calle, ahora están bastante más tímidos porque han reducido mucho su espacio político”, declaró. Y opinó que por eso lo hacen de esta manera infame y sin poner la cara, y que los insta a que se identifiquen.

Como respuesta a este acto cobarde, Bullrich dijo que ya hay una denuncia penal, porque la incitación al odio es un delito, y por otro lado quiere que ellos debatan sobre esto que están haciendo, lo que están generando; qué significa construir odio en una sociedad que además hoy está desesperada, que está mal, que siente que no tiene salida, que ve un país sin futuro; una sociedad agotada y angustiada, y que gasten los recursos en esto. “Yo estoy dispuesta a debatir, siempre que sea frente a alguien con posibilidad de debate, porque eso es llevar al terreno democrático lo que quieren hacer acá”. Eso sería salir del terreno habitual en el que juegan.

Acerca de la actitud del presidente Alberto Fernández cuando se presentó como testigo esta semana en un juicio contra Cristina Fernandez de Kirchner, en el que se lo vio, además de la manera agresiva al dirigirse al fiscal que lo indagaba, cómo se desdecía de lo que antes denunciaba con contundencia, Patricia Bullrich dijo que ve a un presidente “que es un presidente a quien le da lo mismo cualquier cosa”, y que eso le genera una enorme desconfianza, porque no puede dar lo mismo ser democrático o autoritario, decir la verdad o la mentira. Remarcó que no se puede un día decir que una persona es corrupta, y al después decir que no lo es. Por ello, confiesa la dirigente, la falta de personalidad, la de una mínima convicción la asusta, porque esa sería una política llevada a “la Casta”, como la denomina Javier Milei. Esa persona que decidió entrar a la política, evidentemente no lo hace por convicción, sino porque es un negocio, un lugar en donde puede obtener un beneficio, si no, que una idea se debería tener. Sostiene que, cambiar las ideas con tanta rapidez, tener tanta falta de convicción, es exactamente lo contrario a lo que se necesita para sacar a la Argentina adelante. “Son empleados del estado que se transforman en burócratas de sus propias carreras, cuyo único objetivo es sobrevivir en el poder”. Y completó: “Lo que más me preocupa es que una persona haya llegado a la Presidencia de la Nación por la necesidad de mantener el poder del kirchnerismo, haya llegado a ser primer mandatario; una persona que no puede llevar al país a ningún lado, porque él no puede ir a ningún lado”.

