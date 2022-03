Daniel Adler es especialista en educación financiera y hace pocos días ha planteado que, a partir de esta terrible catástrofe por la guerra entre Rusia y Ucrania, la Argentina puede tener oportunidades de crecimiento.

El director de Radio Jai lo entrevistó y recordó que la palabra Miljamá, que es guerra, tiene en sí también la palabra lejem, que es Pan. O sea que, lamentablemente, están unidos estos dos aspectos en lo que es la tragedia de la guerra.

D.A.: Es triste pero debemos reconocer que cada problema también lleva en sí la semilla de la oportunidad. Es un deber moral, además de una oportunidad, que nuestra nación, que tiene la posibilidad de generar alimentos para 450 millones de personas, vuelva a ser el Granero del Mundo y el primer exportador de trigo, maíz y girasol, lugar que tenían hasta ahora Rusia y Ucrania, en primer y quinto lugar en el mundo. Nosotros estábamos en el séptimo. Deberíamos catapultar nuestros productos, que son valiosos, y exportar al resto del planeta. En las dos últimas guerras mundiales, Argentina llegó a tener el PBI per cápita más alto del mundo. Si bien una guerra es una tragedia, sería un error no poner la mira en el aspecto económico y, sobre todo, hay tener gran velocidad en la gestión por parte de empresarios y gobiernos para comenzar a proveer no sólo las materias primas sino también productos terminados, que agregaría valor argentino.

R.J.: Todos los argentinos saben que Argentina ha sido el granero del mundo. Pero están dadas las condiciones para que el país pueda, a partir de esta catástrofe humanitaria, aprovechar la oportunidad económica?

D.A.: Lamentablemente, no. Al menos, no con estos gobernantes. Brasil, al día 15 de la guerra, ya estaba con políticas de capacitación y fondeo, es decir, daba dinero a sus productores, para que modernizaran su maquinaria, para importar lo necesario de Estados Unidos. Incluso ya tienen un plan dándoles relevancia a las energías renovables, como la hídrica, la eólica, la solar, la biomasa, el biocombustible, etc. Argentina las tiene, pero estamos siempre a la retaguardia con todo esto. Sabiendo que somos una potencia a este nivel, y tenemos la posibilidad de brillar, por motivos políticos no podemos hacerlo. La responsabilidad es de la clase política. No de los empresarios ni de nuestro suelo, que está bendecido.

R.J.: Viendo a la clase política ocupada en discusiones estériles, ajena a las oportunidades para Argentina de crecer, de generar divisas, qué le dirías a los empresarios?

D.A.: Somos un conjunto. El empresariado y la clase política deben interactuar. Tienen que tirar para el mismo lado e, incluso, con la misma energía. No se puede estar discutiendo detalles inútiles cuando ahora es el momento para discutir cómo vamos a capacitar al campo, cómo vamos a traer gente para poblar nuestra nación con mano de obra de excelencia, no sólo de Ucrania sino incluso de Rusia, de donde muchos quieren salir, etc.

El momento es AHORA. En realidad, fue hace quince días pero aún estamos a tiempo. Deberíamos tener un Plan Marshall argentino, ayudar al agro-empresariado, darle reglas claras para que pueda exportar, subsidiar maquinarias. No podemos esperar que el productor deba endeudarse para traer una máquina, no podemos seguir poniendo impuestos, desincentivando la producción, la exportación, castigando con retenciones. Repito, el momento es AHORA. La Argentina tiene 16 millones de planes sociales. Podemos transformar gran parte de esos 16 millones en proveedores, trabajadores. Es el momento. Vale la pena dar ese salto.

