Radio Jai entrevistó al doctor Adolfo Rubinstein, ex Ministro de Salud de la Nación, acerca de un tema que no termina de resultar claro para el ciudadano común: ¿será necesaria una cuarta dosis de vacuna contra el Covid 19?

Sobre todo, el tema requiere aclaración dado que, si bien en algunos países esto ya está sucediendo, el actual Ministro de Salud de la Ciudad, el doctor Fernan Quirós, volvió a decir que no hay evidencia científica para afirmar que será necesaria esa cuarta dosis.

A.R.: Tampoco había evidencia científica o empírica cuando se comenzó a dar la tercera dosis. Dadas las características de esta última variante, de la Omicron, que no protege tanto de que uno se pueda contagiar varias veces, en este momento el concepto de inmunidad de rebaño es bastante relativo, y creo que será conveniente administrar una cuarta dosis. No hay, por cierto, una evidencia científica y, en ese sentido, Quirós tiene razón, pero también es cierto que no la había cuando se comenzó con la tercera dosis. Por eso considero que es probable que, en pocos meses, debamos estar pensando en esa cuarta dosis como lo están haciendo otros países. Por otro lado, no sabemos cómo va a terminar esta pesadilla.

Probablemente termine como otros coronavirus, que se van debilitando y van produciendo un resfrío común. Esta variante y otras que van apareciendo, tienen predilección por las vías aéreas superiores. Y los datos van indicando que estaríamos terminando con esta tercera ola.

R.J.: Convendría entonces incorporar a la vacunación obligatoria esta cuarta dosis contra el Covid?

A.R.: No. Todavía no hay datos como para incorporar al carnet obligatorio de vacunación ninguna vacuna contra el Covid. En primer lugar, porque todas las vacunas tienen, por ahora, aprobación regulatoria de emergencia. Por lo cual se necesita evidencia de más largo plazo. Es correcto, por lo tanto, que no se incorpore obligatoriamente. Y tal vez no se incorpore nunca.

R.J.: Pasando a otro tema, dado que usted tiene también una gran actividad política, nos gustaría saber cómo ve el panorama político hoy.

A.R.: Complicado. Con una grieta que no termina de cerrarse. La sociedad espera respuestas para los problemas acuciantes que tiene el país y, desde la política, esas respuestas no se están dando. Como dice Facundo Manes, tenemos miopía de futuro. Estamos en una decadencia desde hace décadas, tanto en la educación como en la falta de trabajo, nuestros jóvenes se van porque no ven un futuro para ellos, y nos echamos las culpas unos a otros sin buscar solución para esto.

