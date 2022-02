Martín Tetaz “Cristina usó más de 75 mil millones de dólares del Banco Central”

El diputado y economista Martín Tetaz, dialogó con El Equilibrista Federico Andahazi.

Comentó cómo vive este nuevo camino que eligió transitar, el de la política, y por supuesto analizó los temas de Economía en medio de la crisis que atraviesa la Argentina.

La pregunta obligada: Por qué dejar de lado una carrera exitosa como economista y haberse convertido en Diputado Nacional por la Ciudad de Buenos Aires: “Yo siempre coqueteé con la política, me gustaba, y hace treinta años que estoy estudiando los problemas del país”, reveló. Lo hice proponiendo, con algunos libros, artículos científicos, y algo de divulgación, algunas soluciones. Pero lo veía “desde la tribuna”, y no tenía la oportunidad de “ponerme la camiseta, los botines y jugar en la cancha”.

Ahora le apareció la oportunidad, en un momento muy especial, un momento bisagra. Tetaz veía que se estaba consolidando una mayoría política en la Argentina, que era una hegemonía del kirchnerismo, que “se estaban probando el traje” para ver quién iba a ser presidente entre Máximo Kirchner y Kicillof, quién iba a ser el candidato 2023, y pocas chances que le daban a la oposición.

Todas las encuestas le daban diez puntos abajo, y la discusión era por cuánto iba a ganar el kirchnerismo. Y había gente resignada, pensaba que no había salida en la Argentina, y que la única salida era Ezeiza. En ese contexto, “era ahora o nunca”, declaró. Tetaz confiesa que siempre estaba la pasión y las ganas de hacer política, pero que quizás nunca era el mejor momento, primero porque su carrera profesional crecía, después por distintas circunstancias políticas y que ahora sintió que el momento había llegado.

Martín Tetaz respondió algunas preguntas que llegaron de la audiencia de Radio Jai. Una de ellas refería a la supuesta negociación del gobierno de un nuevo mega préstamo con el FMI mientras culpan a Mauricio Macri de la deuda actual.

El economista aseguró que eso es cierto, que el propio ministro Guzmán lo dijo subrepticiamente, “como quien no quiere la cosa”, en la Conferencia de Prensa, cuando anunció el entendimiento. Allí dijo que vamos a tomar deuda por todos los vencimientos que quedan y, además, que vamos a tomar todo lo que ya se pagó en 2021. Explica Tetaz que la Argentina, para cancelar su deuda con el Fondo, necesita tomar cerca de 39 mil millones para pagar todos los vencimientos que le quedan, pero que va a tomar cerca de 45 mil millones, con lo cual, piensa recomponer cinco mil millones en la reserva. “Lo dijo el propio ministro”, subrayó. Y agregó: “No sabemos exactamente cuánto, y es lo que querríamos saber, pero lo que dejó trascender el ministro, es que estaría tomando cinco mil millones extra, además de lo que necesita, para cancelar el acuerdo con el Fondo”.

Otra consulta tuvo que ver con el tema de la deuda pública, de la que el gobierno se jacta de que se endeuda en pesos y no en dólares, pero que, sin embargo ese compromiso es dinero, por ejemplo, de los jubilados.

Sobre eso, el especialista indicó que, primeramente, eso no es verdad, porque Cristina usó más de 75 mil millones de dólares del Banco Central para pagar distintos compromisos, entonces lo que hizo fue reducir un activo que estaba en dólares, lo que significó dejar a la Argentina con menos dólares. Segundo, que tomó en varias circunstancias deuda en dólares, por ejemplo, cuando le vendía los bonos a Venezuela, o cuando hizo la estatización de YPF y tuvo que pagarle esos cinco mil millones de dólares a Repsol, emitiendo un bono en dólares. Por lo cual, no es cierto que la Argentina no se haya endeudado en dólares, se endeudó bastante, pero lo que esconde eso es “a quién dejó de garpe Argentina”, porque la deuda más grande de la historia con los jubilados, la dejo Cristina cuando se fue: Les liquidaron mal los haberes a los jubilados durante 2003 y 2009, y todos los damnificados hicieron juicio contra el estado y obviamente los ganaron. El gobierno de Cristina Kirchner fue apelando las sentencias firmes, no les pagaba, y fue el gobierno siguiente quien tuvo que resolverlo con la famosa Reparación Histórica. “El kirchnerismo es un poco mentiroso, primero porque ha tomado deuda en dólares, y luego, porque la deuda en pesos que tomó fue tremenda, porque fue con los jubilados.

Acerca de qué debería hacer la oposición en este momento tan complicado de la Argentina, si debería acompañar al gobierno, frente al arreglo con el FMI, el economista respondió que, primeramente, y que es lo que están haciendo, es reclamar el acuerdo, porque “nadie sabe cuál es el acuerdo”, entonces es muy difícil preguntar cómo se debe reaccionar a una propuesta si esa propuesta no aparece.

En el supuesto caso de que la letra del acuerdo fuera razonable para la Argentina, viene la discusión política. El gobierno podría tenerlo con los propios votos del oficialismo y la oposición podría abstenerse, (hacer lo mismo que hace Máximo Kirchner), o podría votar en contra y se terminó el acuerdo, pero eso sería una irresponsabilidad de su parte porque dejaría al país al borde de un default, porque no le conviene a nadie y porque tampoco es algo que la oposición esté pensando como posibilidad. Entonces, “es posible que, llegado el momento, la oposición no lo rechace pero que tampoco levante la mano para votar”, estimó Tetaz.

Sobre la pregunta frecuente de por qué la Argentina con los maravillosos recursos naturales con los que cuenta, con 45 millones de habitantes, no pueda generar una economía más o menos normal, Tetaz citó un libro muy interesante de Daron Acemoglu, Por qué fracasan los países, que básicamente lo que muestra es que hay muchos casos de países similares desde el punto de vista de la dotación de recursos naturales, que los administraron mejor, y que son potencia, como podrían ser Nueva Zelanda, Australia, Canadá, por mencionar algunos ejemplos. Y la diferencia más grande se da en términos institucionales y la Argentina fracasa en su diseño institucional.

Uno de los problemas que estamos discutiendo en estos días es sobre la decisión del gobierno de quitarle los subsidios al transporte de la Ciudad de Buenos Aires y está otra vez el tema de la coparticipación, y a eso se refiere cuando habla de diseño institucional. Y entonces se pregunta cuáles son las instituciones, si las provincias pueden gastar lo que quieren porque reciben la plata del gobierno nacional. Y sostiene que no tienen ningún incentivo en invertir en procesos productivos, porque ponen la plata en el empleo público: “Tenés provincias del norte argentino que tienen dos trabajadores del sector público por cada trabajador del sector privado: Eso es absolutamente inviable, pero los incentivos institucionales están puestos para que sea así, y ese es el tipo de cosas que tenemos que empezar a corregir”, concluyó.

