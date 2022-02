Los Perros, Los Rusos, e Israel

Los perros de pedigrí han sido una de mis grandes pasiones durante casi cuarenta años. En los últimos veinte, vistos desde la posición del Juez, aquel que “juzga” exposiciones caninas de belleza y estructura, en cualquiera de sus configuraciones: especializadas de una raza o internacionales con las razas más exóticas o geográficamente remotas. Tal fue el caso el pasado 16 de octubre de 2021 en Israel, cuando tuve el honor de ser uno de diez jueces en una Exposición Internacional del Kennel Club de Israel en la ciudad de Nof Hagalil, antes Nazaret Ilit.

Habían inscriptos 850 ejemplares de los cuales juzgué 85 a nivel de razas (Doberman, Schnauzers, Affenpinscher, Gran Danés, y Terrier Negro Ruso) y más de cien a nivel de finales de exposición (Grupo 8 y Jóvenes). Por la pandemia Israel estaba cerrado al Turismo y eran todos jueces locales excepto yo. En Israel hay tres exposiciones internacionales al año y muchas especializadas de razas y grupos. En todas ellas el juez debe escribir una breve crítica de cada ejemplar.

Como curiosidades “sionistas”, vale destacar tres: una, que la actividad de los perros de pedigrí en Israel está en un 90% en manos de los inmigrantes rusos; según me dijo la Dra. Zafra Zirik, jueza senior y una personalidad a nivel europeo, ellos salvaron y revitalizaron la crianza de perros de pedigrí en Israel a partir de los años noventa del siglo pasado. La otra curiosidad sionista es haber conocido a Myrna Shibolet, la principal criadora y autoridad del perro nacional israelí, el Canaan Dog, cuyo libro sobre la raza me regaló. Por último, juzgar en el marco de las primeras estribaciones de la Galilea, en un parque público balconeando el valle de Jezreel, y con el Monte Tabor a la vista, fue una vivencia no sólo sionista sino una combinación sui-generis. Un poco lo que ha sido mi vida entre este hobby y mi pasión sionista y judía.

