Helen Mirren habla sobre interpretar a Golda Meir

“Creo que es una discusión que debe tenerse, es absolutamente legítima”.

Dame Helen Mirren , la actriz ganadora del Oscar que interpreta a Golda Meir en la próxima película biográfica de Guy Nattiv, Golda, habló sobre la controversia sobre el casting de no judíos en papeles judíos al Daily Mail, diciendo que era legítimo discutir el tema.

“Ciertamente era una pregunta que tenía antes de aceptar el papel”, dijo. Meir “es una persona muy importante en la historia de Israel” y dijo que había expresado sus dudas sobre su idoneidad para el papel de Nattiv antes de firmar.

“Le dije: ‘Mira Guy, no soy judío, y si quieres pensar en eso y decidir ir en una dirección diferente, no tengas resentimientos. Lo entenderé absolutamente. Pero él tenía muchas ganas de que yo interpretara el papel, y nos fuimos”.

No guardó rencor por el hecho de que la actriz británica-judía Maureen Lipman, quien también ostenta el título de “dame”, planteó la cuestión de si Mirren debería interpretar a Golda. Lipman le dijo a The Jewish Chronicle: “Con ese [elegir] no estoy de acuerdo, porque el carácter judío del personaje es muy integral”.

Dijo Mirren: “Creo que es una discusión que debe tenerse, es absolutamente legítima”, dijo, aunque reconoció que planteó muchas otras preguntas. “Sabes, si alguien que no es judío no puede jugar a ser judío, ¿alguien que es judío interpreta a alguien que no es judío?”

También se preguntó si esta actitud podría llevar a que los actores fueran elegidos de acuerdo con su orientación sexual. “Sé que actores como Ian McKellen, creo, tendrían un gran problema con eso, porque ¿qué sucede entonces si eres un actor gay? ¿No deberías ser capaz de interpretar papeles rectos? ¿Es este realmente un camino que quieres seguir?

Celebró la apertura en el casting ahora, diciendo que estaba feliz de que Glenda Jackson “ahora pueda interpretar al Rey Lear” y que el actor negro Adrian Lester “pueda interpretar a Enrique V y revelar nuevos entendimientos sobre la obra”.

En la década de 1970, recordó: “’Tenía muchas ganas de interpretar a Hamlet… Cuando tenía esa edad, ninguna niña interpretaba a Hamlet, y luego las cosas cambiaron, y creo que es fantástico. ¡Las mujeres pueden jugar a Hamlet! Es una cuestión de oportunidad”.

Mirren dijo que no había estado en contacto con Lipman. “Respeto mucho a Maureen. Y la amo como actriz, absolutamente. Me encantaría tropezarme con ella y sentarme, tomar una taza de té y hablar sobre eso… Mi único miedo real es si soy realmente malo como Golda… en cuyo caso, estaré frito”.

Fuente: The Jerusalem Post

