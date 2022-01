‘Mi gran boda griega’ me ayudó a aceptar mi identidad judía estadounidense

El equilibrio de Toula entre tradición y asimilación me habla en un nivel profundo. Por Kate Hennessey

“My Big Fat Greek Wedding” fue una de esas comedias románticas que me encantaba ver cuando era adolescente. La heroína toma su vida por las riendas y encuentra al chico de sus sueños. Juntos, superan muchas travesuras familiares divertidas (incluido un suministro interminable de Windex y un bizcocho incomprendido) con la cantidad justa de drama y angustia y viven felices para siempre. Todavía me encuentro hasta el día de hoy mirando a mi gato huesudo y diciéndole: “Tienes que comer, ¡podría romperte como un pollo!”

Mirando hacia atrás en “My Big Fat Greek Wedding” cuando era adulta, inicialmente me horroricé: parecía que la protagonista Toula Portokalos (Nia Vardalos) solo encontró pertenencia y felicidad con Ian Miller (John Corbett) cuando se cambió de imagen y se cambió a blanco. pan con el fin de encajar con las niñas de raza blanca (cambiando la moussaka por la que se burlaban de ella cuando era niña). Pero después de una reflexión más profunda, me di cuenta de que ella no renunció a nada que había sido significativo para ella o le había traído felicidad: encontró el equilibrio que funcionó para ella mientras se encontraba a horcajadas en el mundo de la herencia de su familia y la sociedad estadounidense en la que creció. arriba.

Como alguien que alguna vez fue judío ortodoxo y ahora decididamente no lo es, el equilibrio de Toula entre tradición y asimilación me habla en un nivel profundo. La relación de Toula e Ian también es profundamente identificable para cualquiera de nosotros que hemos tenido relaciones interreligiosas o que provienen de entornos interreligiosos.

Para mí, la analogía es profunda: en muchos niveles, el viaje de Toula mientras busca este equilibrio en su vida es paralelo al mío. En la película, Toula crece sintiéndose fuera de lugar como una niña de una minoría, rodeada de la mayoría anglosajona. En lugar de sentirse orgullosa de su herencia y la cultura griega, siente vergüenza. Pero en casa, dentro de la cultura de su propia familia, se siente atrapada y limitada por las expectativas familiares y culturales. Esto es profundamente identificable para cualquier judío que haya luchado por equilibrar una vida hogareña judía diferente, la cultura estadounidense y su propia identidad personal.

También he experimentado esta lucha entre mi propio judaísmo y la cultura mayoritaria estadounidense a lo largo de mi vida, aunque debe tenerse en cuenta que todavía tengo muchos privilegios como una persona no binaria que presenta a una mujer blanca. Mi familia comenzó a perseguir nuestra herencia judía cuando yo era un adolescente. Entrar en el judaísmo y convertirse en judío en el sur de Georgia fue básicamente como ser la estrella de una versión inadaptada de “¿Dónde está Wally? ” , En la que el objetivo es encontrar al que no pertenece.Cuando nos mudamos a Atlanta para vivir en una comunidad judía real, de repente no sentí que finalmente había encontrado mi lugar de pertenencia. Por el contrario, me sentí como un extraterrestre en la escuela secundaria de mis niñas judías ortodoxas, donde nadie tenía tanta exposición a la cultura secular estadounidense como yo, y yo no tenía tanta exposición judía como ellos. Sentí que en cada espacio por el que me movía, ya fuera judío o no judío, estaba perpetuamente condenado a ser un forastero, a caballo entre dos mundos muy diferentes.

Más tarde, una vez que dejé la ortodoxia , me encontré distanciándome por completo de mi identidad judía. Sentí ambivalencia hacia el judaísmo en cualquier aspecto, lo que creó en mí un profundo sentimiento de vergüenza. Me esforcé por enterrar mi judaísmo tanto como fuera posible, buscando refugio en una fachada de “niña blanca básica”. (Nuevamente, hay muchos privilegios en esto que no se pueden ignorar). Pero al principio también sentí vergüenza por la cultura estadounidense, como cuando me sentí reservado y culpable por traer un árbol de Navidad a mi sala de estar por primera vez desde entonces. Dejé el mundo ortodoxo.

Todo esto me llevó a entablar una relación con alguien que terminó siendo antisemita. Mi juicio estaba tan empañado por mi propio sentido de la vergüenza que ni siquiera me di cuenta al principio. Realmente no fue hasta varios meses después de la relación, especialmente una vez que conocí a su familia, que comencé a darme cuenta. A veces era sutil, como mi novio burlándose del seder de Pascua de un amigo en común al que había asistido (sin invitarme, por cierto), o su familia tratándome como si fuera “exótica” (la ironía no se me escapa). Pero se volvió más evidente a medida que pasaba el tiempo, por ejemplo, cuando hablábamos sobre nuestro futuro juntos, mi novio dejaba en claro que nuestros futuros hijos no podían visitar a mis hermanos adultos durante las fiestas judías y que nunca podríamos celebrar con ellos. ,

Lo que me había perdido al crecer era cuántos espacios judíos diferentes existen, en todos los tamaños, formas y colores. No hay solo unas pocas opciones distintas en el mundo de los judíos; El judaísmo es un espectro arcoíris de diversidad en todos los aspectos. Nadie debería sentir que debe permanecer en un espacio o identidad judía que no es adecuado para ellos. Encontrar mi nicho a través de la sinagoga progresista y radicalmente inclusiva donde comencé a trabajar me creó el espacio para encontrar el equilibrio entre mis identidades.

En “Mi gran boda griega”, Toula termina casándose con el hombre de sus sueños. Él abraza su identidad completa, incluso las partes que antes la avergonzaban, como su estrafalaria familia griega. Demuestra que está dispuesto a apoyar el equilibrio de identidad que mejor funcione para ella. En mi historia, mi novio y yo nos separamos después de darnos cuenta de que nuestras vidas iban en direcciones completamente diferentes y que no podíamos apoyar a la persona en la que el otro necesitaba convertirse. Para mí, parte de esa curación fue aceptar la identidad, no las identidades que me impusieron la cultura estadounidense y la cultura judía, respectivamente, sino mi propia identidad judía estadounidense. En mi historia, mi grande y gordo ruptura (o tal vez fue un descanso judía a través?) fue un final tan feliz como el matrimonio de Toula. A partir de ahí, finalmente pude explorar cuáles eran mis propios equivalentes de pan blanco y moussaka, y cómo quería mezclarlos y combinarlos dentro de mis identidades judía y estadounidense .

He creado mi propia identidad judía, y algunas personas se sienten incómodas, sospechosas o incómodas, pero ya no me molesta tanto: tengo una mejor idea de quién soy y me da la confianza para aparecer. y sacudir cualquier torpeza o mentalidad cerrada que encuentre. Soy un ser multidimensional, todos lo somos. Nos hacemos a nosotros mismos y a los demás una grave injusticia cuando esperamos que todos encajen dentro de una caja estrictamente unidimensional.

La película termina con la pequeña hija de Toula camino a la escuela griega, quejándose porque quiere ir a Brownie Scouts. Toula responde cálidamente: “Lo sé, lo sé, pero te prometo esto: puedes casarte con quien quieras”. Después de encontrar más confianza en mi identidad, soy padre de la misma manera. Quiero que mi propio hijo ( que también se queja de ir a la escuela dominical judía todos los fines de semana ) crezca con el sentido de identidad equilibrada que he tenido que luchar durante tanto tiempo para encontrarlo. Mi lema personal en torno a mi identidad judía estadounidense que llevo conmigo en cada interacción en estos días (como padre, como educador judío, como individuo) es este: pase lo que pase, TÚ decides qué significa ser judío para TI. Nadie puede elegir por ti. Espero que al reclamar este espacio para mí, esté ayudando a mantener un espacio abierto para que otros hagan lo mismo.

Una historia de Alma

