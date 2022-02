Canciller ucraniano: Hemos pedido ayuda a Israel con ciberdefensas aéreas

Ucrania ha pedido a Israel asistencia con las defensas aéreas y cibernéticas en medio de los temores de una invasión rusa, dijo el miércoles el ministro de Relaciones Exteriores del país de Europa del Este a la televisión israelí.

Durante una conferencia de prensa, el ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Dmytro Kuleba, dijo que había una “cooperación muy profunda” entre Kiev y Jerusalén, sin dar más detalles.

“También estamos interesados ​​en profundizar la cooperación en materia de defensa… en particular en relación con la defensa aérea”, dijo a un reportero de la emisora ​​pública de Kan.

“Acogeríamos con beneplácito el esfuerzo de Israel por desempeñar un papel diplomático entre Ucrania y Rusia”, agregó, aparentemente debido a los estrechos vínculos del estado judío con ambas naciones.

Mientras tanto, el ministro de Relaciones Exteriores, Yair Lapid, dijo el miércoles que Israel no cree que pronto habrá un conflicto violento entre Ucrania y Rusia.

“Tampoco creo que una guerra mundial esté a punto de comenzar allí”, dijo en declaraciones al sitio de noticias Axios.

Lapid dijo que el enfrentamiento puso a Israel en un aprieto, ya que tanto Rusia como Ucrania tienen una gran población judía.

“Tenemos el deber de actuar con cautela sobre la crisis Rusia-Ucrania que ningún otro país tiene”, dijo.

También expresó su preocupación de que la crisis eclipsara las conversaciones en curso sobre la restauración del acuerdo nuclear con Irán de 2015, un acuerdo al que Israel se opone.

“Nos hubiera gustado que Estados Unidos prestara mucha más atención a este tema para evitar que sucedieran cosas peligrosas”, dijo.

Citando a funcionarios israelíes anónimos, el sitio de noticias dijo que el secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken, llamó a Lapid el miércoles para pedirle a Israel que transmita a Rusia que se necesita una reducción de la escalada. Según el informe, era la segunda vez que Blinken le hacía tal pedido a Lapid.

Los funcionarios israelíes dijeron que hablaron con los rusos sobre la necesidad de reducir la escalada y agregaron que Lapid planeaba hablar con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, en los próximos días.

La semana pasada, el embajador de Rusia en Israel le dijo a The Times of Israel que las conversaciones entre los funcionarios rusos y sus homólogos israelíes no se han centrado en Ucrania, mientras critica a los países occidentales por armar a Kiev.