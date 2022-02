Las autoridades están alarmadas por el diagnóstico de 7 niños con el peligroso síndrome post-COVID

La variante altamente contagiosa del coronavirus Omicron sigue extendiéndose por Israel, con 67.580 casos nuevos notificados por el Ministerio de Sanidad el martes por la mañana. En total, 256.270 israelíes fueron examinados para detectar el virus en las últimas 24 horas, lo que sitúa la tasa de infección en el 26,37%.

Hay 425.008 casos activos en el país, con 2.788 pacientes hospitalizados. De ellos, 1.084 se encuentran en estado grave: 306 están en estado crítico, 247 están conectados a respiradores y 19 a máquinas ECMO. Actualmente, 97.876 israelíes se encuentran en régimen de autoaislamiento.

Israel ha notificado 2.928.380 casos de coronavirus, incluidos 8.804 casos desde el estallido de la pandemia en marzo de 2020.

Hasta ahora, 642.137 israelíes han sido vacunados con la cuarta dosis, 4.442.029 con la tercera, 6.093.060 con la segunda y 6.691.151 han recibido una inyección.

El Ministerio de Sanidad también informó de que siete niños han desarrollado el síndrome multisistémico inflamatorio pediátrico (SMI) tras contraer el COVID en la actual ola de infección de Omicron. Otros nueve niños están conectados a respiradores tras contraer la enfermedad y recuperarse de ella.

Según el informe, los niños fueron hospitalizados por diferentes motivos y dieron positivo en las pruebas de detección del coronavirus en el hospital.

“Se necesita tiempo desde el momento de la infección hasta que vemos síndromes como el PIMS”, dijo el Comisario de Coronavirus Salman Zarka. “Por desgracia, hemos empezado a encontrarnos con estos casos en Israel. Ahora hay aproximadamente 10 casos de este tipo. Siete son seguros, y otros tres son sospechosos. También vemos una morbilidad global [del PIMS].

“Me gustaría señalar a los padres que no hay casos de este tipo después de la vacunación. La mayoría de los casos [de PIMS] se producen después de una enfermedad leve que nunca se identificó, cuando el niño es llevado al hospital con fiebre y dificultad para respirar. Los hospitales tienen salas de pediatría. Como parte de la preparación para un posible aumento de las hospitalizaciones, se ha pedido a siete centros médicos que preparen salas adicionales, lo que creará otras 300 camas, pero esperamos no tener que utilizarlas”.

En la mayoría de los casos, los pacientes del PIMS no tienen enfermedades preexistentes. El síndrome inflama el corazón, los pulmones, los ojos y el sistema digestivo, y los pacientes desarrollan fiebre, dolor de estómago, vómitos, diarrea y sarpullido.

Ya se han notificado casos de PIMS en Estados Unidos, India, Alemania y Sudáfrica. No obstante, el síndrome es poco frecuente, ya que afecta a uno de cada 200 pacientes de COVID.

Mientras tanto, en declaraciones a los periodistas el lunes, Zarka también abordó la creciente preocupación por la subvariante Omicron, que se dice que es aún más transmisible que su mutación original.

“En este momento hay 350 casos de este tipo en Israel”, dijo. “Hemos visto que en varios países europeos, como Dinamarca, ha provocado otra ola de infecciones o ha ampliado la ola de morbilidad. Estamos en una ola de infección sin precedentes que aún no ha terminado. Esperábamos haber pasado el pico, pero desgraciadamente ayer [domingo] se produjo un nuevo aumento con unos 74.000 casos, lo que demuestra que aún no estamos en una fase estable.”

Haciendo un llamamiento a los israelíes para que se vacunen, Zarka dijo: “La mejor manera de protegernos es vacunarnos. Quien se ha vacunado en los últimos tres meses está más protegido contra el desarrollo de una enfermedad grave”. Casi 650.000 israelíes han recibido ya la cuarta vacuna y han aumentado la protección sobre su salud. No hemos encontrado nuevos efectos secundarios”.

Zarka también se refirió a las nuevas directrices del gobierno sobre las pruebas y la cuarentena para los escolares.

“Es un esquema equilibrado. Todos los niños deben someterse a pruebas dos veces por semana. Esto nos ayudará potencialmente a identificar una morbilidad que no habríamos podido detectar de otro modo”. La economía está abierta, al igual que el sistema educativo, lo que nos ayuda a todos a seguir llevando una vida normal junto al coronavirus. Para conseguirlo, tenemos que mostrar responsabilidad por nosotros mismos y por los demás. Corresponde a los padres hacer pruebas a sus hijos y no enviarlos a la escuela si, Dios no lo quiera, dan positivo o presentan síntomas. Estamos contentos de tener la oportunidad de llevar una vida casi normal durante el COVID. Es un logro.

Mientras tanto, el Comité de Finanzas ha aprobado esta semana un presupuesto de 1.160 millones de shekel (365 millones de dólares) para que el Ministerio de Sanidad haga frente a la pandemia de coronavirus en general y a la cepa Omicron en particular.

