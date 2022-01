Con motivo de la marcha convocada por sectores del oficialismo para el 1º de febrero próximo, y avalada por el gobierno nacional, Radio Jai se comunicó con el doctor Alejandro Fargosi, abogado, ex miembro del Consejo de la Magistratura.

-Realmente es un hecho inconcebible en un estado de derecho. Esta vez, lo veo como un acto preparatorio, si no en términos de derecho penal, sí en términos de racionalidad. Cuando la Constitución habla de golpe de Estado, o de sedición, no se refiere al Poder Ejecutivo únicamente. El gobierno tiene tres poderes, el Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. Cualquier cosa que afecte a uno de los tres poderes, es un golpe constitucional. El kirchnerismo no tiene límites, no los tuvo ni los tendrá. Y lo que más me asombra es que todavía hay gente que les cree. No pueden convivir con el sistema, son antisistema. Hace quince años que los tenemos en el gobierno nacional y estuvieron otros 15 o 16 en el gobierno de Santa Cruz.

RJ: Pero han sido elegidos nuevamente.

-Ese es el círculo perverso que han creado. La “Baradelización” del sistema educativo no es un accidente. Este sistema se monta sobre tres grandes patas como ocurrió en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua.

1º.Se tiene que embrutecer a la población. Cómo? Destruyendo la educación pública.

2º. Se tiene que empobrecer a la población, para que vote a cualquiera que le dé alguna migaja.

3º. Se tiene que asustar a la población para que obedezca al guía, al mesías. Todo esto se está cumpliendo. La Argentina YA es Venezuela. Quizá no la del año 2022, pero sí la del año 2000, cuando comenzó Chávez. Hay una gran transferencia de fondos para los sectores más pobres. El distribucionismo está muy bien pensado. Esta gente es muy peligrosa.

RJ: Nos llegó la información acerca del apoyo a la marcha contra la Corte de Ricardo Alfonsín, hijo de Raúl Alfonsín, quien tanto defendió la democracia. Es paradójico.

-No me asombra. En estos días renunció Federico Polack, uno de los colaboradores de Alfonsín en la Embajada en España, quien dijo que con “este” Alfonsín no se puede hacer nada.

Varias instituciones, entre ellas el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires,, están llamando a una contramarcha para el 3 de febrero. Esperamos que se una mucha gente, porque, realmente, no se puede dejar pasar. Las grandes debacles de la Humanidad no comienzan de golpe, empiezan de a poco, se van perdiendo derechos, libertades, tradiciones, y así se va llegando a un infierno. Es lo que tendríamos que tratar de evitar.

