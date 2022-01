Testimonios sobre el expresidente Rivlin lo tildan de gruñón, descarado y repulsivo

Una entrevista del canal 12 israelí sorprendió con testimonios de trabajadores de la residencia del expresidente Reuven Rivlin. habla de una imagen completamente diferente a la del “abuelo adorable” • “Cuando se descompuso el televisor y uno de los trabajadores retrasó la reparación, Rivlin lo agarró por la punta de la camiseta y le dijo a ‘volar lejos’, dice uno de los trabajadores • Rivlin en respuesta: “No estuve a la altura de las expectativas, lo siento ”

El sábado por la noche, en “Noticias de fin de semana”, trabajadores de la residencia presidencial revelaron detalles desconocidos para la mayoría de la gente.

Hace unos siete años, y a la edad de 75 años Reven Rivlin era elegido presidente y se mudó a la residencia, con más de cien empleados a su alrededor, cuyo trabajo es servirlo a él y a la institución, pero muy pronto descubrieron que había llegado un invitado que era completamente diferente al “adorable abuelo” imagen creada para él en el público en general. Comenzó el relato de distintas situaciones que distan absolutamente de la imagen que mantuvo hasta el final de su mandato cuando fue elegido Isaac Herzog.

Se preservan los nombres y uno de ellos dice: “Había un guardia de seguridad que llevó un periódico a su casa. Él (Rivlin) le arrojó el periódico”. Agregó que en realidad no dio el motivo: “Le dio un portazo, se le acercó el guardia de seguridad y le trajo el periódico que estaba en el piso, y se lo tiró”.

Otro empleado de la casa del presidente, afirma: “Un guardia de seguridad salió y su walkie-talkie estaba un poco alto, entonces de repente se da la vuelta y dice ‘qué es esto, bájalo, qué es una estación de taxis aquí”. ?’, había gritos de verdad. Y pobrecita”. El guardia de seguridad, como en la inocencia. Si había un poco de ruido en el estacionamiento, salía por la ventana y gritaba: ‘¿Qué es este mercado? Vaya volved a vuestras oficinas.» Las chicas de la oficina lloraban ante él. Cuando News 12 le preguntó qué les haría Rivlin, S. respondió: “Él los humillaría”.

Hubo eventos extremos que se volvieron físicos, por ejemplo, cuando se rompió la televisión en el departamento del presidente. El umbral de nervios subió y uno de los trabajadores se ofreció como voluntario para corregir: “Me dijo: ‘Date la vuelta, vamos a primeros auxilios, cálmate. Tal vez sean las baterías’. Llamada terapia de TV, lo bajó al nivel de humillación y le dijo ‘lárgate, lárgate de aquí’. “Le gustaría transferir llamadas, y si la central se retrasaba un poco, inmediatamente comenzaban los gritos: ‘¿Qué eres estúpido? No sabes cómo ¿transferir llamadas?’ “No te mereces trabajar aquí. Era una rutina para nosotros”.

B, otro empleado, agrega: “Recibimos un trato tan descarado, repulsivo y repugnante. Simplemente dijo que deberíamos sacar el 50% de aquí”.

“Estábamos esperando que esos siete años terminaran ya. No podíamos soportarlo. Es triste que tenga que decir estas cosas, es un hombre que se desempeñó en el puesto más honorable del país. Es triste, me da vergüenza. de ello”, añadió B.

Cuando se le preguntó al ex presidente por estas acusaciones, Rivlin respondió: “No estuve a la altura de las expectativas, pido disculpas”

El portavoz de Reuven Rivlin respondió: “Felicito a los reporteros que hacen fielmente su trabajo para exponer la mala conducta de las figuras públicas. Para mí y Nechama, un verdadero hogar durante siete años, cargado de desafíos y acción. Y los empleados de la Casa del Presidente fueron nuestros compañeros en el lugar de residencia Incluso en momentos de estrés, días de enfermedad y momentos de tristeza y dolor, nos sentimos envueltos en devoción y comprensión”.

“Creo que no hay persona activa que no perjudique su conducta hacia los demás, ya sea por las altas exigencias o por el enorme estrés que genera la naturaleza del trabajo”.

“A ningún empleado se le ha negado nunca la oportunidad de presentar una queja en cualquier tribunal que elija. Sigo creyendo que se debe ejercer la eficiencia en la estructura de mano de obra de la Casa del Presidente y sabía que algunos trabajadores no están de acuerdo con la necesidad de un cambio” y lamento las acciones que eligieron tomar entonces y hoy”. “Por supuesto, todo esto no disminuye el grado de daño a los demás y el sentimiento difícil reflejado en su artículo. Pido disculpas a todos los que dañé y dejo en claro que No tenía la intención de confrontar a nadie a nivel personal, sino solo a la luz de mis demandas profesionales hacia él”. Respondió a la publicación del artículo en canal 12

“Si durante mi larga estadía allí, donde tenía casa y lugar de trabajo, estuve expuesto a ellos en mi enojo o tristeza, les pido disculpas”

