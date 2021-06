El plan para evitar vuelos a países rojos: una declaración jurada y controles aleatorios

Medios israelíes anunciaron esta mañana que a los que vuelen al extranjero se les pedirá que completen un formulario en línea en el que declararán que no tienen la intención de volar a uno de los seis países rojos (o prohibidos), y si se descubre que mintieron, pagarán una multa de 5000 shekels (1.500 dólares aprox).

Se investigaron a miles de pasajeros que regresan a Israel y viajan a países a los que no se les permite volar de acuerdo con las regulaciones del Ministerio de Salud – Se espera que los funcionarios del Ministerio presenten un formulario en línea en los próximos días completado por todos los que vuelan al extranjero para declarar que no se dirigen a ninugno de los países prohibidos. La declaración también incluirá una breve explicación sobre el significado de la declaración falsa.

Los países prohibidos son Rusia, India, Sudáfrica, México, Brasil y Argentina. Sin embargo, no se espera que las líneas directas a estos destinos se cierren pronto. Una fuente cercana a los detalles aseguró que “el hecho de que los vuelos directos continúen facilitará el seguimiento y control del movimiento de pasajeros allí”.

Se pedirá a los pasajeros que presenten el formulario en el mostrador de registro de vuelos. Si los diarios terrestres localizan los detalles del boleto del pasajero cuyo destino final es uno de los seis países prohibidos, se llamará a una agencia de cumplimiento y se espera que el pasajero reciba una multa de 5,000 shekels.

Al mismo tiempo, los pasajeros que regresen a Israel serán revisados ​​al azar en el punto de control de corona en el aeropuerto. También se espera que un pasajero que tenga un sello de uno de los seis países en su pasaporte, reciba también una multa de 5.000 shekels.

Las fuentes involucradas en los detalles del plan afirman que la verificación muy aleatoria entre los retornados, junto con el formulario de declaración, puede reducir el número de vuelos a estos destinos. Además, se espera que entren en vigencia algunas pautas nuevas en el aeropuerto Ben Gurion en los próximos días. “Bennett quiere tomar medidas proporcionadas y específicas para poner fin a este incidente lo antes posible”, dijo una fuente involucrada en los detalles de las conversaciones entre los ministerios.

El Ministerio de Salud está formulando un plan gradual de alivio y restricción de acuerdo con las tasas de morbilidad actualizadas. La responsable es la jefa de los servicios de salud pública, Dra. Sharon Elrai Price, y el plan será presentado a los altos funcionarios del ministerio y al ministro de Salud, Nitzan Horowitz, en los próximos días.

Sivan Gobrin desde Israel

