Voluntaria de Grenfell que dijo que el incendio fue un “sacrificio judío” condenada por instigar el odio racial

Una voluntaria de la Torre Grenfell que describió el incendio como un “sacrificio judío” y calificó el ataque terrorista del 11 de septiembre como un “trabajo del Mossad” se enfrenta a la cárcel.

Tahra Ahmed, de 51 años, fue condenada por instigar el odio racial en relación con dos publicaciones antisemitas en Facebook entre enero de 2016 y enero de 2018 después de que un jurado de Old Bailey deliberó durante ocho horas.

La primera publicación se publicó el 18 de junio de 2017, cuatro días después del incendio de la Torre Grenfell que se cobró la vida de 72 personas.

Se refirió al incendio como un ‘sacrificio judío’ y lo relacionó con el 11 de septiembre y también contenía un enlace a un video de la tragedia de Grenfell que luego se eliminó de Internet.

Decía: ‘He estado en la escena, en la protesta y en las reuniones comunitarias y he conocido a muchas de las víctimas… algunas que todavía estaban con la misma ropa con la que escaparon. Son muy reales y genuinos [sic ], su dolor y sufrimiento es crudo y profundo y continúa su repugnante abandono por parte de las autoridades.

“Mira las imágenes de personas atrapadas en el infierno con llamas detrás de ellas. Fueron quemadas vivas en un sacrificio judío.

“Grenfell es propiedad de un desarrollador privado judío, al igual que las torres gemelas eran propiedad del judío Silverstein, quien recaudó billones en reclamos de seguros. Me pregunto cuánto ganará Goldman en la ubicación inmobiliaria más cara del mundo”.

La segunda publicación, que probablemente se publicó el 26 de enero de 2017, se publicó en un grupo de Facebook con más de 55 000 miembros.

Dice: “Los judíos siempre han sido los que están detrás de la tortura ritual, la crucifixión y el asesinato de niños, especialmente de niños pequeños, como una forma de expiación por sus pecados para poder regresar a Palestina”.

El fiscal Hugh French dijo que las publicaciones que publicó Ahmed eran “virulentamente antisemitas y cruzaban significativamente la línea de lo que es aceptable en una democracia liberal”.

“Al observar el lenguaje de las publicaciones, los crudos estereotipos raciales y el tono insultante, la Corona dice que se puede inferir que las publicó con la intención de suscitar el odio racial y que era probable que se suscitara ese odio racial”.

El sargento detective Ross Burrell dijo que la policía realizó una “revisión de código abierto” del Facebook de Ahmed en noviembre de 2018 que les dio acceso a la actividad de su cuenta.

El oficial leyó en voz alta las publicaciones y los comentarios, atribuidos a la cuenta de Facebook de Ahmed, y coincidía en términos generales en que el desastre del 11 de septiembre fue una “argucia” judía.

Una publicación decía: ‘El 11 de septiembre no fue un trabajo interno. “Fue un trabajo del Mossad y el sucio, mentiroso y tortuoso… culpó a los musulmanes.

‘Sujetan su maldad sobre mí y mi gente y cuando criticamos y señalamos hechos, gritan antisemitismo’.

Otra publicación decía: “Discurso de odio” es tan descaradamente solo una artimaña para encubrir la exposición de sus crímenes. Al igual que el 11 de septiembre fue una artimaña para entrar en invasiones ilegales… de las naciones árabes.’

En su discurso de clausura, Benjamin Newton, defendiendo, dijo que la fiscalía “enturbió las aguas” en términos de por qué se estaba juzgando a Ahmed.

“No procesamos a todos los que escriben algo ofensivo en las redes sociales porque hay una línea.

“Ella no está en juicio por ser antisemita. “Incluso si lo fuera, si ella vino ante ti y dijo: ‘En realidad, estoy predispuesto contra los judíos’, no es un crimen.

“La acusación tiene que demostrarles que ella es culpable de instigar el odio racial, y sugiero que no lo hizo en absoluto, y la evidencia deja en claro que esa no era su intención. La libertad de expresión es permitir que la gente diga cosas que usted no apruebe”.

Al presentar pruebas, Ahmed le dijo al tribunal: “Cuando sacas las cosas de contexto, como estás con esto, lo bastardes totalmente”, dijo durante el contrainterrogatorio.

‘Todo esto es una farsa, lo que me está pasando.

“Básicamente, por dos publicaciones de Facebook, me cuelgan y descuartizan en un lugar donde se juzga a los asesinos.

‘Estos son seis días del dinero de los contribuyentes gastados en 12 jurados y todos estos abogados y jueces, ¿y para qué? ‘Por algo que se dijo hace cinco años.

Es absolutamente absurdo que estés sacando algo completamente de contexto y crucificándome por ello.

Ahmed le dijo a la corte que los ‘judíos’ a los que se refería en las publicaciones pertenecían a una ‘cábala’ criminal de ‘la élite malvada que está orquestando todo para dividir y conquistar el mundo’.

Ella dijo que no se refería al ‘judío común’ y dijo: ‘Tengo amigos judíos. Nadie dijo nunca: “Tahra, eso no se sintió bien, porque me conocen; saben que no soy racista”.

Agregó que ha hecho la distinción entre el judío ‘común’ y ‘cábala’ ‘cientos de veces’.

Las una o dos ocasiones en las que no lo he calificado, literalmente has elegido esas dos ocasiones en las que lo he hecho.

‘Si miras los otros comentarios, siempre lo he calificado de satánico, sionista, malvado, gobernante o lo que sea’.

Después de que el jurado la condenó, el juez Mark Dennis dijo: “Todas las opciones de sentencia están abiertas. Nada se ha decidido de una forma u otra”.

Gideon Falter, director general de la Campaña contra el Antisemitismo, quien denunció a la Sra. Ahmed a la policía, dijo: “Tahra Ahmed trató de torcer la tragedia de la Torre Grenfell para que encajara con su venenosa visión del mundo en la que parece que cualquier mal puede atribuirse a los judíos. Ella usó el sufrimiento y la ira de la gente después de la tragedia de Grenfell y trató de usarla como un arma contra los judíos ante una audiencia de decenas de miles en las redes sociales”.

Dave Rich, el director de política del CST, quien también reportó a Ahmed al Met, dijo: “La afirmación de Tahra Ahmed de que el incendio de Grenfell fue un ‘sacrificio judío’ es uno de los insultos antisemitas más despreciables que he escuchado. Grenfell fue una tragedia terrible y que ella lo explote para promover su vil odio hacia el pueblo judío es increíble. Es absolutamente correcto que ella haya tenido que rendir cuentas por sus acciones. Tahra Ahmed no dejó ninguna duda sobre su visión retorcida del mundo cuando ella misma prestó declaración. Era una corriente de conciencia antisemita llena de afirmaciones abusivas, hirientes y completamente falsas sobre el judaísmo y el pueblo judío”.

Ahmed, de Lansdowne Road, Tottenham, negó pero fue declarado culpable de dos cargos de incitar al odio racial mediante la publicación de material escrito.

Será sentenciada en Old Bailey el 11 de febrero

