El gobierno de Bennett aprobó asignaciones de 110 millones de NIS durante cinco años para el Kotel

El Muro de los Lamentos es el corazón palpitante de todos los judíos del mundo, dijo el Primer ministro en Twitter. Dispusimos que tuviera 2.000 años de exilio. Rezamos desde todas partes del mundo y pedimos que llegara un día y pudiéramos volver a tocar sus piedras. Nuestros guerreros endurecieron sus almas para liberarlo y volverlo a conectar con la Tierra de Israel y con los corazones de todos nosotros, ¡y ahora es nuestro deber fortalecerlo y conectarlo con cada judío en la tierra y en el mundo!

Por lo tanto, hoy promovimos un movimiento importante que enviará millones más de judíos y visitantes de Israel y del extranjero al Muro de los Lamentos.

Un movimiento que contribuirá a la unificación de nuestros corazones en Israel y en la Diáspora y conectará a la generación más joven con la cadena judía de generaciones.

El plan quinquenal que aprobamos hoy en el gobierno permitirá fortalecer las visitas de estudiantes, inmigrantes y militares, el desarrollo de nuevos planes de estudio, la mejora de la infraestructura, el desarrollo del transporte público al lugar, la accesibilidad y más.

Con buen trabajo, día tras día, nuestro gobierno trabaja para los ciudadanos de Israel.

Something I don't get. Yesterday Israeli politicians claimed to stand with a Reform synagogue in Texas where congregants had been taken hostage. Today those same politicians approved NIS 110m to upgrade the Kotel but not a penny for the egalitarian plaza.

Am I missing something?

— Yaakov Katz (@yaakovkatz) January 16, 2022