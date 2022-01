“No se le puede poner cepo al corazón”

El pasado domingo 9 de enero se conoció la noticia de que el cementerio Israelita de la Tablada había sido escenario de un nuevo acto de vandalismo: Destrozaron lápidas y robaron más de 300 placas de bronce.

Sofía Guterman, mamá de Andrea, víctima del atentado a la Amia, contó que ya el 25 de octubre, cuando había ido al cementerio por el cumpleaños de su hija, se encontró con la desagradable realidad de que habían robado placas de su lápida. Este domingo cuando debió visitar el cementerio nuevamente, descubrió que habían robado todas las placas de la tumba de su padre, lo que nunca había pasado desde hacía muchísimos años. “Jamás habían robado nada, y ahora absolutamente todo”, expresó con dolor.

Cuando reclama a las autoridades, la respuesta que recibe es que se trata de “algo que se hace ahora en todos los cementerios”. Sofía dice que “esto no es una moda, es un acto cruel, no solo contra los familiares que han dejado en esas placas sus inscripciones de dolor, de amor, es un vandalismo contra los que no se pueden defender”.

Esto que provoca tanto dolor, también produce “bronca”, porque surge la pregunta de cómo se pudieron sacar esas placas que estaban fuertemente atornilladas. “Se necesita mucho tiempo para sacar una, y mucho más si son docenas de placas”. Y, además, pudieron trabajar con total tranquilidad, con total impunidad, y nuevamente la pregunta ¿Con la connivencia de quién?

“Este hecho cruel, es más cruel e inhumano en aquellos que compran esas placas en las que se ven sentimientos y dolor”, expresó.

Sofía responsabiliza al Gobierno de “dar la espalda”, porque este conoce ´perfectamente lo que está ocurriendo y “no hace absolutamente nada”. Considera que con esto, también los muertos están desamparados.

“Le quieren poner cepo a todo, en especial, cepo a la memoria, pero hay una cosa a la que no se le puede poner cepo, que es al corazón”. Y declaró que “en el corazón se guardan la memoria, las vivencias, el dolor, se guarda un conjunto de sentimientos a los que no se les puede poner cepo”.

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai