Israel: 41.154 personas fueron confirmadas positivas hoy por coronavirus

El ministerio de Salud notificó 41.154 casos de covid positivos hoy lunes. 333.000 pruebas procesadas, alrededor de dos tercios de ellas PCR y un tercio antígenos. Actualmente, el país tiene 186.000 casos activos oficiales.

El profesor Salman Zarka, dijo ayer lunes que la ola actual de contagios baten récords todos los días, amenaza con abrumar el sistema de salud de Israel y que podría imponerse un confinamiento si fuera necesario. Aún no se ha alcanzado el pico de la ola actual que debería terminar dentro de 3 a 5 semanas.

Según el profesor Eran Segal, biólogo computacional del Instituto de Ciencias Weizmann y asesor del gobierno, es probable que sea mucho más alto, afirmó en Twitter: “Las estimaciones en Londres han infectado 3-4 veces más que las verificadas. En esta ola, este es un recuento razonable para nosotros también, por lo que según 37 000 verificados ayer y también por 23 000 verificados en un promedio semanal razonable, ya hemos llegado a unos 100 000 infectados por día.

En general, casi 3800 trabajadores de la salud estaban en cuarentena hasta hoy a la mañana, incluidos 542 médicos y más de 1000 enfermeras.

Hasta el día de hoy 247 pacientes se encuentran en estado grave, 25 más que el día anterior. Si bien la mayoría de las personas en estado grave no están vacunadas.

Ante el aumento constante de infectados diarios se actualizaron las políticas de control, y una de ellas es que podrán permanecer en cuarentena durante siete días en lugar de diez, siempre que no presenten ningún síntoma durante los tres días anteriores, según anunció hoy el Ministerio de Salud.

Según el Jerusalem Post, el cambio en la política de cuarentena se decidió después de que el ministerio realizara un estudio sobre 80 personas infectadas por Omicron que se hicieron la prueba cada dos días. La investigación demostró que, después de siete días, la posibilidad de seguir infectado con el virus vivo era muy baja (alrededor del 6 %), lo que hacía improbable la posibilidad de transmitir la enfermedad a otras personas.

El Profesor Nachman Ash mencionó las pautas para minimizar el riesgo a la exposición del virus: abstenerse de todas las reuniones no esenciales e instruyéndoles para evaluar a cada paciente y permitir solo un visitante por paciente.

En una conferencia de prensa, el primer ministro Naftali Bennett excluyó imponer un bloqueo para enfrentar la ola. “Un bloqueo no ayudaría, no ha ayudado en ninguna parte del mundo”.

“Israel sigue tres principios rectores: mantener abierta nuestra economía, proteger a las personas más vulnerables de la sociedad y a los ancianos y cuidar a nuestros niños, muchos de ellos son vulnerables”.

Israel is following 3 guiding principles:

1⃣ Keep our economy open.

2⃣ Protect the most vulnerable.

3⃣ Take care of our children. pic.twitter.com/SdGOaQwqnR

— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) January 11, 2022