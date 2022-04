Netanyahu aprovecha el caos del gobierno para alentar a sus seguidores, “regresaremos”

En medio del tradicional banquete de Mimouna, Netanyahu, alienta a sus entusiastas seguidores, mientras el gobierno se tambalea. “Regresaremos”, prometo que volveremos pronto, dice el ex primer ministro.

La celebración tradicional marroquí de Mimouna, marca el final de la festividad de la Pascua. Una cena llena de colores, música, bandejas repletas de dulces, golosinas tradicionales, pasteles y los vestidos festivos de los más vibrantes colores de Marruecos, multitud de personas en la ciudad de Or Akiva ya vislumbraban la entrada del ex primer ministro Netanyahu.

El actual líder de la oposición, entró con su esposa Sara, a la sala de estar de la casa, donde era esperado y vitoreado por sus seguidores. “Larga vida a Bibi, rey de Israel” celebraban.

Netanyahu tomó el micrófono para decirle a la multitud que pronto volvería al poder. Familiares y amigos de los anfitriones de la cena, así como activistas del partido Likud de Netanyahu, se inclinaron para ver y tomar fotografías. “Las vacaciones de este año tienen un nuevo sabor, el sabor de la esperanza, mucha esperanza”, dijo Netanyahu.

#Mimouna ¡Siéntete como en casa y come bien! El ex primer ministro Benjamín Netanyahu celebró Mimouna en Or Akiva pic.twitter.com/UrRynG6QJG

— Radio Jai (@fmjai) April 24, 2022