Vandalizaron el monumento a las víctimas de la AMIA: “Me sorprendió terriblemente el nivel de destrucción” Mirta Kupferminc

Fue vandalizado y destruido el monumento “Homenaje a las víctimas del atentado a la Amia” emplazado en Plaza Lavalle. Se trata de una instalación que presenta un reloj que señala las 9:53, hora del atentado y la frase “Justicia, justicia perseguirás”, realizada por los artistas Mirta Kupferminc y Andrés Segal.

Kupferminc, coautora de la obra, dialogó con Radio Jai, expresó su sentir frente a este hecho nefasto, y dio detalles sobre cómo había sido concebido ese monumento, de lo que mediante él desearon transmitir.

“Me sorprendió terriblemente el nivel de destrucción, directamente desapareció el monumento”. Había sido vandalizado a lo largo de los años de muchas maneras. Como la obra está realizada con madera de quebracho, un material muy duro, no pueden fácilmente rayarla, sin embargo, sí pudieron, en muchas ocasiones arrojarle pintura y “lastimarla”, por lo que luego fue restaurada. Fueron convocados, justamente por la artista, jóvenes de colegios judíos y no judíos en tres ocasiones para los trabajos de restauración, “grandes movidas estudiantiles”, que perseguían especialmente fines didácticos y como modo de involucrarse en la sociedad.

Miembros de Memoria Activa, quienes continuaban asistiendo a la plaza los lunes, le preguntaron alguna vez a Kupferminc, si no sería conveniente cercar el monumento. Mirta se opuso en ese momento porque, tal como lo sigue sosteniendo, el monumento “es una representación de lo nefasto del atentado a la Amia”, y que, si le pasa algo al monumento, va a ser mejor que le ocurra a él y no a las personas, y que la obra es una demostración en la Ciudad del sentimiento urbano.

En una ocasión el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contactó a la artista con el fin de refaccionar el monumento, y luego de acordar con ello, este fue retirado y trasladado al Patio de las Esculturas, (MOA) ubicado en Plaza Sicilia, cerca del Jardín Japonés. Luego de la refacción, el monumento fue emplazado en un segundo lugar, “mal emplazado”, destaca Mirta, puesto que se lo apoyó en el piso, cuando la idea de los creadores de la obra había sido colocarlo levemente elevado del piso porque, “hasta que no se resolviera el tema de la masacre de Amia, los muertos no podían descansar en paz”.

Acerca de lo ocurrido (que fue descubierto el viernes pasado), la escultura expresó su sorpresa sobre cómo no se advirtió el hecho, cómo se pudieron llevar esa pieza de madera sumamente pesada, que requeriría de un camión para llevarlo y al menos seis hombres para cargarlo.

Frente a lo sucedido, Mirta se vuelve a preguntar si hizo bien o no en decidir que el monumento no fuera cercado, pero continúa pensando que este podría haberse protegido, su material, su estructura, pero que no se puede proteger la idea, lo que representa, que es lo arte quiere decir. Y esta obra “no es una escultura, es un reclamo”, nunca tuvo intención esteticista, de adornar a la ciudad, cuando junto a Andrés Segal lo pensaron: “Fue planteado como una estaca clavada y de pie reclamando justicia. Es un grito ese monumento, y alguien vino y tapó ese grito”. Y continúa pensando que cercando la obra se hubiese logrado convertirla en una pieza de museo y acallaría así las voces de reclamo.

Kupferminc consideró importante que se difunda este terrible hecho de vandalismo, pero que el desafío ahora es ver qué se hace con esto, de qué modo se materializa en el lugar del monumento, esto que acaba de pasar, de qué manera se sigue diciendo, de qué manera se habla de esto de “querer hacer desaparecer este monumento”.

