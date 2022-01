Alto funcionario de Hamas en Cisjordania será acusado de incitación y apoyo al terrorismo

El cofundador de Hamas, Hassan Yousef, ha pasado años entrando y saliendo de la cárcel israelí, principalmente bajo detención administrativa; la acusación se produce cuando aumentan las tensiones entre Israel y Hamas

El cofundador de Hamas, Hassan Yousef, será acusado en los próximos días en un tribunal militar israelí de incitación al terrorismo y apoyo a un grupo terrorista, dijo la Policía de Israel en un comunicado el domingo.

Yousef, una figura importante en la división de Cisjordania de Hamas, es visto como un moderado relativo en el aparato del grupo terrorista. Desde que ayudó a fundar el movimiento terrorista Hamas en la década de 1980, Yousef ha sido arrestado en numerosas ocasiones y ha pasado años en cárceles israelíes, gran parte de ellos en detención administrativa.

Las fuerzas israelíes arrestaron a Yousef a mediados de diciembre, uno de las docenas de palestinos detenidos en operaciones tras una ola de ataques terroristas. En el anuncio del domingo, la policía relacionó el arresto de Yousef con un discurso que pronunció tras un ataque de un miembro de Hamas en la Ciudad Vieja de Jerusalén.

A mediados de diciembre, el miembro de Hamas Fadi Abu Shkhaydam abrió fuego contra los transeúntes cerca de la Puerta de las Cadenas de la Ciudad Vieja, matando a un civil israelí. , Eli Kay, antes de ser asesinado a tiros. Yousef llegó más tarde a la tienda de luto de la familia Shkhaydam para dar un discurso enérgico.

“El sospechoso llegó a la tienda de luto de la familia del terrorista que llevó a cabo el ataque a tiros, donde elogió las acciones del terrorista e incluso transmitió las condolencias del movimiento Hamas a su familia”, dijo la Policía de Israel en un comunicado.

No estaba claro qué investigación llevó a cabo la policía durante las últimas semanas para esclarecer los crímenes de Yousef, ya que es un miembro declarado del grupo terrorista que habla públicamente en su nombre con regularidad, incluso con The Times of Israel. El discurso al que hace referencia la policía se transmitió en Facebook.

“Marcharemos hacia adelante, y no hay fuerza en esta tierra que pueda romper nuestra voluntad”, dijo Yousef, y le dijo a la familia de Abu Shkhaydam que él estaba allí como representante del liderazgo de Hamas.

Hamas afirma que Yousef solo está activo en su ala política, no en su ala militar, y no tiene participación directa en operaciones terroristas. Ambas ramas del grupo terrorista buscan abiertamente destruir a Israel.

Las tensiones entre Israel y los grupos terroristas palestinos se han intensificado en Cisjordania y Jerusalén Este en las últimas semanas tras una ola de ataques palestinos contra israelíes. Se han producido más de una docena de ataques en los últimos dos meses, dejando dos israelíes muertos.

Gaza también ha sido testigo de intercambios de disparos. El jueves, estallaron disparos desde el enclave, hiriendo a un contratista civil israelí. Israel respondió bombardeando posiciones de Hamas cerca de la frontera, hiriendo a tres palestinos, según funcionarios de salud de Gaza.

Dos cohetes disparados desde Gaza aterrizaron frente a la costa de Tel Aviv el sábado por la mañana, provocando fuertes explosiones en las ciudades centrales de Israel. Israel respondió atacando posiciones no tripuladas de Hamas en el enclave costero con aviones de combate y fuego de artillería.

