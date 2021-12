“En cada lugar que llega, Irán deja miseria, muertos, terrorismo”

Lior Haiat, vocero de la Cancillería de Israel, provee a los oyentes de Radio Jai de un panorama de las relaciones del Estado judío con el mundo. Entre otras temáticas, el funcionario comenta acerca de las tensiones con Irán, las negociaciones nucleares en Viena, el estancado proceso de paz con los palestinos y los vínculos con Estados Unidos.

En primer lugar, en cuanto a Irán, el referente del ministerio de relaciones exteriores explica que el mundo se encuentra en un momento decisivo para detener su desarrollo atómico: “La comunidad internacional tiene que hacer todo lo posible para que el régimen de los ayatolas fundamentalistas lleguen a tener capacidad nuclear, y estamos en el último momento para poder frenarlo”. Por este motivo, resalta que el régimen persa no es únicamente una preocupación para el Estado de Israel o los países de la región, sino también para la estabilidad mundial, agregando que “en cada lugar que llega, Irán deja miseria, muertos, terrorismo”.

Asimismo, Haiat se demuestra en contra de los argumentos que sostienen la infectividad de las sanciones de las potencias o incluso su contraproducencia. Postula que su efecto positivo se vio claramente evidenciado en el 2014, cuando consiguieron llevar por primera vez a la mesa de negociaciones al régimen ayatola; consiguiendo incluso que se sentara a discutir con “su peor enemigo”, los Estados Unidos. Según el entrevistado, la efectividad de las sanciones también se prueba en lo que respecta a las penalidades impuestas por financiación de terrorismo; recortado de gran manera las transferencias de armas y dinero que pueden hacer los persas a proxis como Hezbollah en la región.

El funcionario israelí define que en Medio Oriente “hay un conflicto ideológico y no es directamente entre Israel e Irán”. explica que, desde la firma de los Acuerdos Abraham, la región se ha dividido en dos frentes. El primero de ellos, se encuentra compuesto por “países que eligen un mejor futuro para sus hijos, que eligen la paz, que eligen estabilidad y prosperidad”. Y por otro lado, se encuentra el grupo de “países liderados por Irán, que eligen el conflicto, el terrorismo y la violencia”, encontrando entre ellos al régimen de Assad en Siria, Hezbollah en el Líbano y a los hutíes en la guerra civil yemenita.

En relación a los vínculos entre Estados Unidos e Israel, destacó la gran importancia que el Estado judío les atribuye: “Israel no tiene ningún otro mejor amigo en el mundo, y no tenemos ningún otro aliado más importante que Estados Unidos”. Remarca que la relación de larga data entre los países se remonta a la creación del Estado judío: “Los Estados Unidos fueron el primer país en reconocer el estado de Israel apenas 11 minutos después de la declaración de independencia en 1948”. Sin embargo, haciendo referencia a sus distintas posturas frente a las negociaciones con Irán, aclara: “También entre amigos tenemos puntos en los que no estamos de acuerdo, y está bien”. “Ambos países comparten como objetivo que el régimen ayatola nunca se haga de armas nucleares, siendo sus diferencias únicamente de tipo procedimentales”.

Respecto al inmóvil proceso de paz palestino-israelí, el funcionario afirma que el primer paso para la búsqueda de una solución es “dejar el camino de la violencia y del terrorismo por parte de los grupos terroristas palestinos”. Argumenta que los efectos del terrorismo palestino pudieron observarse en mayo, cuando Hamás y la Yihad Islámica Palestina dispararon casi 4400 cohetes desde la Franja de Gaza hacia civiles israelíes del otro lado de la barrera de seguridad. Remarca que, no solo los civiles del Estado de Israel son afectados por tales grupos terroristas, sino que también se registraron muertes de civiles palestinos producto de alrededor de 680 cohetes que no consiguieron su objetivo impactando dentro de la franja. “Mientras ellos tengan el poder de poner a nuestros ciudadanos y a los ciudadanos de ellos en peligro, el balance no va a cambiar” declara.

“Israel no tiene ningún interés en volver a la Franja de Gaza. De hecho, creemos que la Franja de Gaza podría ser un lugar que demuestre de una manera como pueden los palestinos vivir en su propio territorio”. Señala que según un plan presentado por el Canciller Yair Lapid, titulado “Economía por Seguridad”, Israel colaboraría para el desarrollo de una economía fuerte en la franja de Gaza, a cambio de la renuncia al terrorismo. Añade, que “lo más importante en esa solución es que hay que tomar el poder de los terroristas de Hamás, y dárselo a los líderes de la Autoridad Palestina, para que sean ellos los que gobiernen”. Evidentemente, dicho plan está lejos de poder hacerse realidad.

Por último, el entrevistado comenta acerca del evento por el 30 aniversario del atentado a la embajada de Israel en Buenos Aires, que se estará llevando a cabo el próximo 17 de marzo. Afirma que se trata de “uno de los eventos más importantes en el calendario de la cancillería israelí”, motivo por el cual asegura que visitará Argentina un “representante de alto nivel del Estado de Israel”, no podemos confirmar todavía quien será dicho funcionario.

Redacción gentileza de Tomás Polakoff

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai