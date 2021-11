Israelíes detenidos por fotografiar el palacio de Erdogan serán deportados: abogado e intervención diplomática

Una pareja de 40 años del centro de Israel comparecerá ante el tribunal de Estambul, pero probablemente será liberada y expulsada del país después de una silenciosa intervención diplomática.

Una pareja israelí detenida en Turquía por fotografiar el palacio del presidente turco Recep Tayyip será deportada a Israel el viernes, luego de una audiencia judicial en Estambul, dijo su abogado a los medios hebreos.

La pareja, ambos conductores de autobús de Egged de unos 40 años, fueron arrestados después de que la mujer filmó el palacio de Erdogan durante un viaje en ferry, probablemente sin saber que era ilegal.

Fueron identificados por los medios hebreos el viernes como Mordy y Natali Oknin, de Modiin.

Se programó que comparecerían en un tribunal turco el viernes a las 10 a.m., donde se espera que un juez ordene su deportación inmediata de regreso a Israel, en lugar de extender su prisión preventiva, dijeron los medios hebreos.

Nir Yaslovitzh, el abogado que representa a la pareja, dijo que el tribunal probablemente los dejaría en su habitación de hotel para recoger sus pertenencias antes del proceso de deportación, según el sitio de noticias Ynet. También se esperaba que se les prohibiera visitar Turquía durante seis meses, según el abogado.

“Fue un acto inocente realizado de buena fe, como un acto turístico, y no como un acto ‘criminal’ que justifica un acto de detención tan abusivo”, dijo Yaslovitzh en una carta al canciller Yair Lapid el jueves, en la que le suplicó que interviniera.

Un alto funcionario israelí dijo al sitio de noticias Ynet que Jerusalem estaba “actuando en silencio” para lograr la liberación de Oknins. El medio informó anteriormente que los funcionarios israelíes temían que la pareja pudiera ser acusada de espionaje.

El caso ha atraído una amplia atención en Israel, pero ha estado casi ausente en los medios turcos, lo que sugiere que Ankara no tiene la intención de llevar adelante un caso criminal o acusar a la pareja de espionaje.

Los familiares solo se enteraron de que los dos habían sido arrestados cuando no regresaron a casa el martes como estaba programado.

“Son personas sencillas e inocentes que fotografiaron el palacio desde la distancia. Google tiene mejores fotos. De inmediato queda claro que aquí no hay espionaje”, dijo una fuente citada por Ynet.

Después de tomar la foto, la mujer la había enviado a un grupo familiar de WhatsApp con la leyenda: “Qué linda casa”.

No estaba claro si la casa de la que Natali Oknin tomó una foto era el palacio presidencial oficial de Erdogan o un extravagante palacio de verano recientemente inaugurado, que generó una ira generalizada en medio de la pobreza masiva en el país.

Los familiares dijeron a los medios hebreos que los funcionarios estaban “muy preocupados de que los turcos estén inflando este asunto debido a las tensiones con Israel”.

Photos of #Erdogan's extravagant 'summer palace' revealed amid mass poverty

👉 When will the people of #Turkey finally wake up? https://t.co/VugH93dVU3 pic.twitter.com/GwP7VLrSrJ

— George Mastropavlos (@g_mastropavlos) July 5, 2021