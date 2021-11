500 años de presencia judía en México: una historia de sufrimiento

Dan Ovseyevich, presidente del comité de actividades del Centro Deportivo Israelita de México D.F, cuenta a los oyentes de Radio Jai acerca del evento que organizó su institución en conjunto con la Fundación Hispanojudía en conmemoración de los 500 años de presencia judía en México.

El entrevistado explica que el evento se lleva a cabo en conmemoración de la dura historia que atravesaron los judíos tras su expulsión de la Península Ibérica: “Los judíos llegaron hace 500 años, cuando se firmó el edicto de expulsión en España, y aprovecharon los viajes primeros que se hicieron a América para poder escapar y sobrevivir”. Desarrolla que, a pesar de que muchos lograron huir del continente europeo hacia el americano, la inquisición los siguió al nuevo mundo. Al llegar a México, “los judíos tuvieron que llevar su judaísmo a puertas cerradas, sus tradiciones y costumbres, no podían expresar lo que eran”. “Creemos que es muy importante hablar de esta etapa de la historia, una etapa muy difícil”, define.

Con aquel objetivo, el Centro Deportivo Israelita y la Fundación Hispanojudía decidieron llevar a cabo el evento, contando con la colaboración de expertos reconocidos de diversas áreas, incluyendo historiadores, arqueólogos, artistas y rabinos. Las actividades comenzaron el 31 de octubre, con la participación de 200 personas en la inauguración y en las distintas exposiciones artísticas, y de 170 en las conferencias.

Entre las propuestas organizadas, puede destacarse la escritura de una serie de periódicos imitando aquellos de hace 500 años. Los mismos, contienen “incluso noticias un poco chuscas, noticias donde se habla de con que las mujeres se maquillaban”, emulando publicidades de la época, así como también “editoriales de nuestros asesores, de nuestros historiadores, de mucho contenido, hablando de noticias mundiales que había en ese tiempo”, explana Ovseyevich.

Por otro lado, el entrevistado cuenta que el 7 de noviembre se llevó a cabo una caminata por el centro histórico de México D.F, visitando entre otros puntos el Palacio de la Inquisición. El recorrido de dos horas de duración contó con la participación de 105 personas, entre ellos una gran cantidad de chicos, y con importantes historiadores como guías.

Asimismo, el evento contó con una exposición sobre Luis Carvajal, quien “fue el primer poeta en lo que era la Nueva España”. El famoso personaje no tuvo una vida fácil: “Escribía sus manuscritos en libros muy chiquitos que escondía entre su ropa, para que no se los roben, para que no se los quiten [mientras] estaba preso. Lo quemaron en la hoguera, en la inquisición, a los 29 años, pero sus manuscritos perduraron”. Ovseyevich explica que después de un tiempo sus libritos fueron encontrados y guardados en el Archivo General de la Nación, pero que hace 80 años habían sido robados, estando desaparecidos hasta hace cuatro años cuando fueron encontrados en una subasta en Nueva York y llevados nuevamente a México.

Tras su repatriación, los manuscritos fueron dados a la editorial Liber, la cual produjo imitaciones de mismo tamaño y características, para permitirle al público apreciar la obra. La editorial, además colaboró con una exposición acerca del personaje, otorgando las versiones digitalizadas de los libros para su reproducción magnificada en gigantografías, las cuales fueron expuestas en conjunto con sus traducciones al español moderno.

Por último, el entrevistado sostiene la gran importancia del evento como herramienta para la transmisión de la historia judía: “Creemos que la gente tiene que enterarse de todo esto y poder permear a las generaciones jóvenes de la comunidad y fuera de la comunidad”

Las grabaciones de las conferencias pueden encontrarse en las redes del Centro Deportivo Israelita y de la Fundación Hispanojudía.

Redacción gentileza de Tomás Polakoff

