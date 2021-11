Israel se prepara para la campaña de vacunación de niños

El equipo de epidemiología del Ministerio de Salud israelí, decidirá esta semana los pasos a seguir para comenzar la vacunación para niños de 5 a 11 años.

El departamento de salud está haciendo esfuerzos para adelantar las entregas de las vacunas destinadas a los niños los próximos días o la semana que viene. Los envíos incluirán viales con pequeñas cantidades que se adaptan a las dosis requeridas. Cada niño recibirá dos dosis de la vacuna Pfizer, cada una con un tercio de la cantidad administrada a los mayores de 12 años y adultos. El momento de la llegada de los envíos influirá en gran medida en el inicio de las vacunaciones. Si se logra adelantar el cargamento, entonces la campaña se realizará antes de lo programado.

El Ministerio de Salud tiende a concentrar la mayor parte de los esfuerzos de la campaña de vacunación en los fondos de salud, y no en las escuelas. Los profesionales involucrados afirman que hasta el momento no se ha resuelto definitivamente el tema de las vacunas en las instituciones educativas. En el fondo hay otra estadística: las tasas de inmunización relativamente bajas en las escuelas para los estudiantes de 12 a 16 años. Además, si se lleva a los niños a vacunarse a los fondos de salud, está la ventaja de que los padres podrán estar con sus hijos cuando se administre la nueva vacuna. Sin embargo, aún no se ha tomado una decisión final al respecto.

Si bien en Israel, como se indicó, aún no ha tomado una decisión sobre el tema, después de la decisión de la FDA, los expertos del Centro Estadounidense para el Control de Enfermedades (CDC) recomendaron aprobar las vacunas Pfizer para niños de 5 a 11 años en los EE.UU, quienes también comenzarán su campaña a nivel nacional en los próximos días. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo que era un “punto de inflexión” en la guerra contra el Corona.

Sivan Gobrin desde Israel

