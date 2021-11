Símbolo del horror: Herramientas para tatuar de Auschwitz se ponen a la venta en una subasta de Jerusalén

Los nazis comenzaron a tatuar números en prisioneros en Auschwitz en el otoño de 1941, usando un molde de metal de aproximadamente una pulgada y media de largo en el que se disponen agujas en forma de números.

Las herramientas utilizadas para tatuar a los prisioneros en el campo de concentración de Auschwitz durante el Holocausto están a la venta en la casa de subastas de Jerusalén, para ser vendidas al mejor postor.

Tzolman’s Auctions, una casa de subastas relativamente nueva centrada principalmente en la venta de textos judíos antiguos y documentos históricos, Judaica, está vendiendo un conjunto de sellos de aguja originales utilizados para tatuar a los prisioneros judíos en Auschwitz.

Mucha gente ha pedido a la casa de subastas que cancele la subasta y done los artefactos a Yad Vashem, el monumento oficial de Israel a las víctimas del Holocausto.

“El lugar apropiado para estos artefactos históricos del período del Holocausto es Yad Vashem, el Centro Mundial para el Recuerdo del Holocausto, donde pueden ser investigados a fondo, preservados por expertos y, en última instancia, utilizados como testimonio histórico con fines de investigación, educación y conmemoración.

”Declaró el presidente de Yad Vashem, Dani Dayan: “El comercio de estos artículos es moralmente inaceptable y solo fomenta la proliferación de falsificaciones. Yad Vashem se opone a la venta e insta a los sitios de subastas y en línea”.

Sin embargo, Meir Tzolman, el dueño de la casa de subastas, dijo que no ve razones para cancelar la venta.

“Siento que al hacer esta venta, tengo el gran mérito de ayudar a aumentar la conciencia sobre el sufrimiento de los sobrevivientes del Holocausto”, dijo Tzolman. “En los últimos días, he recibido muchas llamadas telefónicas de personas que quieren pujar por el set para donarlo a un museo. Espero que, en última instancia, esta sea una situación en la que todos ganen, donde el propietario obtenga un buen precio por él, y que encuentre un hogar en un museo donde pueda respetar debidamente su historia “.

Tzolman dijo que recibió el juego de un particular en los Estados Unidos que lo había recibido del campo de concentración.

El set incluye el material de marketing y el manual de instrucciones de los precintos, elaborado por la empresa alemana Aesculap.

“¡Recuerda lo que te hizo Amalek, no lo olvides!” comienza el texto de la página de la subasta, recordando un pasaje bíblico que requiere que los judíos mantengan una vigilancia eterna contra sus enemigos.

“La colección de sellos que tenemos ante nosotros simboliza más que cualquier otro elemento del Holocausto la tragedia más horrible que enfrenta nuestro pueblo que ha conocido muchos horrores”, proclama la página. “Difícilmente hay una persona en la tierra que no haya estado expuesta a los impactantes números tatuados con tinta azulada en el brazo de los sobrevivientes de Auschwitz, los números que cuentan la historia del exterminio sistemático y aterrador, y la forma en que fueron tratados como menos que los animales “.

El conjunto es parte de cientos de productos Judaica que se venderán en subasta el 9 de noviembre. El precio se fijó en $ 1,400 a partir del martes por la mañana, y la casa de subastas dijo que esperaba que se vendiera por $ 30,000- $ 40,000.

Según la casa de subastas, el conjunto a la venta es la tercera colección de este tipo en el mundo que se sabe que ha sobrevivido a la Segunda Guerra Mundial. Los otros dos se encuentran en el Museo Militar de San Petersburgo, Rusia, y en el museo que funciona en el sitio conmemorativo donde se encontraba el campo de Auschwitz. Esta colección, con ocho sellos diferentes, es dos veces más grande que cualquiera de los otros dos juegos.

Cuando el Museo de Auschwitz recibió el juego de cuatro sellos de tatuaje de un donante anónimo en 2014, el director del museo, Piotr Tsivinski, dijo al periódico British Telegraph: “Nunca creímos que obtendríamos las herramientas originales que se usaron para tatuar a los prisioneros después de tanto tiempo. Estos sellos se convertirán en un valioso elemento de exhibición en futuras exposiciones. La aparición de estos tatuajes es cada día más rara, con la muerte de ex presos, pero los sellos seguirán expresando la dramática historia aquí, incluso después de tantos años ”.

El autor Yechiel De-Nur describió la terrible humillación que experimentaron los propietarios tatuados: “Treinta años desde que me quemaron la carne, me aseguré de que no fuera vista por un extraño. Durante 30 años no había camisa de manga corta en mi armario, y durante los largos meses de verano en el país asoleado, siempre tenía una toalla colgando de mi brazo izquierdo … sin embargo, siempre me parece que todos están los ojos están enfocados en mi brazo izquierdo, porque nunca me he adaptado a este número que se quema no solo en mi carne sino también en mi alma. Hasta el día de hoy, nunca puedo recordar cuál es el número, y tendría que mirar mi brazo para decirlo “.

Los nazis comenzaron a tatuar a los prisioneros en Auschwitz en el otoño de 1941, usando un molde de metal de aproximadamente una pulgada y media de largo en el que las agujas están dispuestas en forma de números. Los nazis usaron los sellos metálicos insertándolos en un molde de madera, mediante el cual se presionaron las agujas en la piel de los prisioneros, e inmediatamente después de su remoción, se untó tinta en los orificios sangrantes.

Inicialmente, solo se tatuaron números, pero a medida que se trajeron más prisioneros, los nazis comenzaron a usar letras también a partir del 13 de mayo de 1944. Los prisioneros judíos varones fueron colocados en la Serie A, y luego en la Serie B después de que esos números se agotaron; 20.000 prisioneros por cada serie. Con la liberación del campo el 27 de enero de 1945 y la derrota de Alemania, no se utilizó la letra C. Sin embargo, aparece un sello con una C en la colección de la casa de subastas, “aparentemente en preparación para la próxima etapa del exterminio de los judíos del mundo, que fue evitada por la gracia del cielo”.

Aesculap, la empresa que produjo los sellos, era una gran empresa fundada en 1867 para producir instrumentos quirúrgicos finos. Durante ambas guerras mundiales, también fabricó componentes de armas para la máquina de guerra alemana. Hoy, la compañía tiene cerca de 4.000 empleados y ventas anuales de casi dos mil millones de euros ($ 2.32 mil millones). En el manual de instrucciones que acompaña a los sellos, la compañía describe el conjunto como designado para marcas de ganado, aunque el tamaño de los números utilizados es mucho más pequeño que los utilizados para el ganado y está claramente diseñado para su uso en humanos, dijo la casa de subastas.

