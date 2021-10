El miedo a apelar es inconcebible

Con motivo de la absolución por parte del tribunal federal número 8 de los imputados por el Memorándum con Irán, Radio Jai se comunicó con el Dr. Alejandro Fargosi, exmiembro del consejo de la Magistratura. En una imperdible entrevista estás fueron algunas de sus contundentes afirmaciones:

“Yo confío que la cámara de casación o la Corte suprema en última instancia va a revertir este fallo porque me parece una barbaridad, por qué es un falló injusto y es un fallo bárbaro en el sentido negativo de la palabra bárbaro, es un barbarismo, eso me parece claro porque lo único que estamos pidiendo todos Ud. o yo o todos los que pensamos así, es que se investigue”.

“No hay que tener ningún miedo cuando murió tanta gente, nunca. ¿Miedo a qué?, ¿Miedo a apelar?. Es inconcebible porque entre otras cosas apelar es un derecho que tiene el que está defendiendo determinada posición. Yo nunca escuché esto de tener miedo a apelar, aunque escuché que parece que hay algunos que les agarró miedo a apelar. A mí me parece y me suena más a una opereta financiada por el gobierno que quiere enterrar esta causa, que a algo cuerdo. Cumplo 45 años de abogado y nunca escuche la frase miedo a apelar y menos con este atentado contra la Argentina, esta salvajada que fue el atentado contra la AMIA.”

“Los delincuentes no tienen límites, los intelectuales sí”.

“Cuando se estaba por aprobar ese insulto a nuestros muertos, nuestros vivos, contra nuestro país que fue el memorándum, escribí una nota en clarín cuyo título era: “Legisladores consulten a su abogado penalista antes de votar esto”. La mera aprobación del memorándum es delictual porque Ud. no puede atentar contra la soberanía, ni territorial, ni judicial, ni legislativa, ni obviamente militar, esto está en el código penal”… “Entonces lo menos que podíamos esperar los argentinos es que se investigara”. Increíblemente este tribunal utilizando la impunidad que tienen los jueces, ha decidido no investigar porque al declarar que no había delito y dedicarse a criticar a Borinsky y Hornos, ya que en definitiva se dedican a eso, dos jueces muy respetables por otra parte, lo que han hecho es intentar tapar con una loza de cemento la investigación de esta verdadera vergüenza nacional que fue el memorándum de entendimiento.

Fargosi también ahondó sobre la situación de inseguridad y pobreza que atraviesa el país y señaló: Estoy convencido que es un plan perfectamente concebido. “La inseguridad es una estrategia de dominación. Le meten miedo a la gente. La creación de pobreza es una técnica de dominación”.

No deje de escuchar la claridad de este notable letrado.

