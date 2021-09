El canciller Yair Lapid inaugura la primera embajada de Israel en Bahrein

El Ministro de Relaciones Exteriores, Yair Lapid, hace historia hoy jueves al inaugurar la primera embajada del país en Bahrein durante la primera visita ministerial oficial israelí a esa nación del Golfo.

El viaje de un día es el último paso hacia la consolidación de los Acuerdos de Abraham, en virtud de los cuales se normalizaron los lazos israelíes con los Emiratos Árabes Unidos, Bahréin, Marruecos y Sudán en 2020.

Lapid, está acompañado por el director general del Ministerio de Relaciones Exteriores, Alon Ushpiz, y el subdirector general de Asuntos del Medio Oriente y el proceso de paz, Oded Joseph. Viajó justo después de que el primer ministro Naftali Bennett, regresó de Nueva York el miércoles por la noche.

El domingo, Bennett celebró su primera reunión cara a cara con los firmantes de los Acuerdos de Abraham. Se sentó con el Ministro de Relaciones Exteriores de Bahrein, Dr. Abdullatif bin Rashid Al Zayani, y el Ministro de Estado de los Emiratos Árabes Unidos en el Ministerio de Relaciones Exteriores, Khalifa Shaheen Almarar.

Yair Lapid: "Aterrizamos en #Bahrein. Orgulloso de representar a #Israel en su primera visita oficial e histórica al reino. Gracias por la cálida bienvenida". pic.twitter.com/VLzoKoQ6Wj — Radio Jai (@fmjai) September 30, 2021

El lunes, el Primer Ministro promocionó la importancia de los acuerdos, cuando pronunció su discurso de debut en la parte de alto nivel de la sesión de apertura de la 76ª Asamblea General de la ONU. Almarar, quien subió al podio, dijo que su país se sintió alentado por el establecimiento de nuevas relaciones en la región, pero no mencionó específicamente los lazos con Israel.

Los Emiratos Árabes Unidos, abrieron este año una embajada en Tel Aviv e Israel ha inaugurado una en Abu Dhabi. El embajador de Bahrein en Israel, Khaled Yousif al-Jalahma, llegó el mes pasado. Israel ha designado a Eitan Naeh para ocupar el puesto de embajador de Bahrein, pero aún no ha llegado al país. El embajador interino Itay Tánger representa por ahora a Israel en Bahrein.

De manera similar, se espera que Israel y Marruecos abran embajadas en ambos países. Sudán, sin embargo, se ha retrasado en el proceso de normalización.

La ministra de Relaciones Exteriores de Sudán, Mariam Sadiq Al Mahdi, dijo al periódico The National en los Emiratos Árabes Unidos que su país no planea albergar una embajada israelí en Jartum, a pesar de que ambos países han acordado abrir una oficina diplomática de este tipo. “No hay ninguna señal de normalización con Israel … y no hay conversaciones a ningún nivel oficial”, dijo Al Mahdi a The National, “Les digo esto como ministra de Relaciones Exteriores. Abolir una ley sobre boicotear a Israel no significa que nosotros consideremos la posibilidad de abrir una embajada israelí en Jartum “.

Sivan Gobrin desde Israel

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai