El ingreso a Israel para los hijos de ciudadanos israelíes

Las restricciones de ingreso a Israel ocasionadas por la pandemia han obligado a quienes detentan la ciudadanía israelí, y pretenden visitar su país con los hijos, a inscribirlos ante las Delegaciones Consulares israelíes como condición para poder entrar a Israel.

Y es que la ley israelí obliga al ciudadano israelí a inscribir el nacimiento de su hijo ante el Registro de la Población israelí, mediante las Delegaciones Consulares, ya que los hijos de un ciudadano israelí son considerados ciudadanos israelíes por la ley de ciudadanía de Israel.

Lo cierto es que hasta la pandemia esta norma había caído medio en desuso, y los hijos de ciudadanos israelíes viajaban a Israel munidos de sus pasaportes extranjeros. Cosa que actualmente es inviable.

Esto ha traído innumerables reclamos, muy especialmente de la población israelí radicada en Estados Unidos, que es la más numerosa en el extranjero, incluso con demandas judiciales.

Pero lo cierto es que, como comenté, los ciudadanos israelíes deben inscribir a sus hijos dentro de los 30 días del nacimiento, y en caso que no lo hagan, la inscripción posterior requiere de un procedimiento bastante burocrático. Para hacer este trámite muchas veces no alcanza con la partida de nacimiento, debiendo presentarse pruebas complementarias de filiación, como pruebas genéticas, etc, y según el caso hasta la necesidad de obtener una sentencia de un Juez israelí acreditando la filiación, para poder inscribir el nacimiento ante la Autoridad de Población. Siempre la presentación debe ser conjunta de ambos progenitores.

Darío Sykuler, abogado matriculado en Argentina e Israel y Secretario de la Cámara de Comercio Argentino israelí.

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai