Portugal y Suecia han decidido prohibir la entrada a ciudadanos israelíes en medio de las crecientes infecciones por coronavirus en el estado judío, una medida que se espera que sigan otras naciones europeas.

A los israelíes programados para volar el jueves a Portugal se les impidió registrarse en el aeropuerto Ben Gurión. La prohibición sueca entrará en vigor el lunes, dijo un representante de la embajada sueca en Tel Aviv a The Times of Israel.

Aunque las tasas de vacunación en Israel se encuentran entre las más altas del mundo, Portugal y Suecia tienen sus ojos puestos en el elevado número de casos y no hacen excepciones para los israelíes que están vacunados o recuperados de COVID-19. Los dos países solo aceptan certificados de vacunación de la Unión Europea.

Sus decisiones se produjeron después de que la Unión Europea eliminara el lunes a Israel de una lista de naciones consideradas “epidemiológicamente seguras”.

Los estados miembros no están obligados por la recomendación de la UE e Italia ha decidido prohibir a los israelíes no vacunados, pero da la bienvenida a aquellos con certificados de vacunación israelíes.

Holanda, por su parte, anunció el viernes que a partir del sábado, solo los israelíes vacunados podrán ingresar al país y deben ser puestos en cuarentena a su llegada. A partir del lunes, los viajeros israelíes también deben presentar un resultado negativo de la prueba de coronavirus.

Rumania y la República Checa también han dicho que solo se permitirá la entrada al país a israelíes vacunados.

El epidemiólogo Nadav Davidovitch, profesor de la Universidad Ben Gurión, dijo que Israel es actualmente un “caso extraño” para que otros gobiernos intenten categorizarlo.

“Tenemos algunas de las tasas más altas tanto de infecciones como de vacunaciones”, señaló Davidovitch, y explicó que esto hará que los países varíen en la forma en que evalúan el nivel de riesgo que representan los israelíes.

Es frustrante que las prohibiciones de entrada de Portugal y Suecia se produzcan precisamente cuando muchos israelíes planean reanudar los viajes al extranjero tras la flexibilización de las reglas de cuarentena por parte del gobierno para los viajeros que regresan vacunados, siempre que no provengan de países “rojos” con altas tasas de infección.

El viernes entraron en vigencia las nuevas reglas de cuarentena para los viajeros que llegan, y las que ahora el Ministerio de Salud define como inmunizados, en gran parte exentos de tener que aislarse por sí mismos durante una semana.

Se esperaba que la flexibilización de las reglas de cuarentena fuera una bendición para los viajes. Pero en el caso de Portugal y Suecia, y potencialmente de otros países de la UE, las nuevas prohibiciones a los israelíes tendrán el efecto contrario.

Over the Rainbow, una organización que promueve los viajes entre Israel y Portugal, escribió a los ministros principales en Lisboa el jueves apelando la decisión.

Itay Mor, presidente de Over the Rainbow, dijo que es “incomprensible” que los ciudadanos de Estados Unidos y Brasil, otros dos países eliminados de la lista segura de la UE, sean bienvenidos en Portugal cuando los israelíes no lo son.

“Es absurdo que uno de los países más vacunados ahora esté comenzando a ser bloqueado de partes de Europa”, dijo Mor a The Times of Israel, argumentando que es particularmente injusto ya que, dijo, ha comenzado el recuento de casos de virus graves en Israel. caer.

Mor escribió a los ministros portugueses: “Les pedimos que se aseguren de que las medidas actualmente en vigor en Portugal puedan corregirse lo antes posible para que los innumerables israelíes que deseen viajar al país puedan hacerlo lo antes posible”.

