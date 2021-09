Hatzalah rescata rollos de la Torá de sinagoga inundada en Nueva York

En Williamsburg, Nueva York, los miembros de Hatzalah rescataron Sifrei Torah (varios rollos de la Torá) de un Shul (sinagoga) que estaba sumergido en el agua por la inundación.

Impresiona un dramático vídeo publicado por Yeshiva World News que muestra a una fila de miembros de Hatzalah con chubasqueros y botas de goma hasta la rodilla, metidos hasta la cintura en el agua de la inundación, sacando los rollos de la Torá dañados por el agua por la puerta del sótano para ponerlos a salvo.

En el segundo vídeo, los obsevantes vemos desenrollar los rollos de la Torá en varias mesas unidas para formar una larga mesa. Las Torás están muy dañadas por el agua y los hombres intentan alisar el pergamino húmedo para que no se arrugue al secarse.

Según Associated Press, se han registrado al menos ocho muertes en la región de Nueva York y Nueva Jersey debido a un torrente de lluvia provocado por los restos del huracán Ida.

Se ha emitido una emergencia por inundaciones repentinas para la ciudad de Nueva York por primera vez en la historia, dijo el Servicio Meteorológico. La histórica advertencia fue precedida una hora antes por una emergencia similar emitida por primera vez para el noreste de Nueva Jersey.

“Declaro el estado de emergencia en la ciudad de Nueva York esta noche”, dijo el lunes el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio. “Estamos soportando un acontecimiento meteorológico histórico esta noche con lluvias récord en toda la ciudad, inundaciones brutales y condiciones peligrosas en nuestras carreteras”.

Y añadió: “Por favor, manténgase fuera de las calles esta noche y deje que nuestros socorristas y servicios de emergencia hagan su trabajo. Si están pensando en salir a la calle, no lo hagan. Manténgase fuera del metro. No se acerque a las carreteras. No conduzcan hacia estas aguas pesadas”.

De Blasio dijo que la red eléctrica tenía problemas potenciales. “Estamos vigilando nuestra red eléctrica. Hemos visto a unos 5.300 clientes sin energía”, informó la Yeshiva World News

Los vídeos de las inundaciones generalizadas mostraban coches sumergidos en el agua hasta las ventanillas en las principales carreteras de Nueva York. También han aparecido imágenes sorprendentes de basura flotando por las calles.

Reproducción autorizada citando la fuente con el siguiente enlace Radio Jai