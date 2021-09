Joe Biden dejó más de 30 niños de California atrapados en Afganistán

Más de 30 niños de California están atrapados en Afganistán después de que viajaran al país para ver a sus familiares semanas antes de que los talibanes tomaran el poder y no pudieran salir antes de que las fuerzas estadounidenses se marcharan, según los distritos escolares en los que están matriculados los niños.

Funcionarios de tres distritos escolares -uno en el área de San Diego y dos en Sacramento- dijeron el miércoles que han estado en contacto con las familias que temen haber sido olvidadas por el gobierno estadounidense. Los funcionarios dijeron que algunos de los niños nacieron en Estados Unidos y son ciudadanos estadounidenses.

Casi todos los niños regresaron a Afganistán con uno o ambos padres en la primavera o a principios del verano para visitar a sus parientes. Las familias viajaron por su cuenta al país y no formaron parte de ningún viaje organizado.

Muchas de las familias llegaron a Estados Unidos hace años tras obtener visados especiales de inmigrante concedidos a afganos que habían trabajado para el gobierno o el ejército estadounidense en las dos últimas décadas.

Algunas de las familias dijeron a los funcionarios del distrito escolar que habían intentado subir a los aviones en el aeropuerto de Kabul, pero que no habían podido pasar los controles talibanes ni atravesar las multitudes de afganos que rodeaban el aeropuerto en las últimas dos semanas. Estados Unidos puso fin a sus esfuerzos de evacuación y retiró sus fuerzas el lunes.

En Sacramento, el Distrito Escolar de la Unión de San Juan dijo que había identificado a 27 estudiantes de 19 familias matriculadas en el distrito que dijeron que no habían podido salir de Afganistán y regresar a casa.

“Estos números siguen cambiando rápidamente”, dijo Raj Rai, una portavoz del distrito en un correo electrónico a The Associated Press el miércoles. “Creemos que algunas de estas familias pueden estar en tránsito fuera de Afganistán, ya que no hemos podido contactar con muchas de ellas en los últimos días”.

Rai dijo que el distrito estaba trabajando con funcionarios electos para ayudar a las familias a salir del país.

“San Juan Unified está con nuestra comunidad afgana y con todos aquellos cuyos seres queridos están actualmente en Afganistán”, dijo. “Esperamos sinceramente que regresen pronto y con seguridad a los Estados Unidos y a nuestras comunidades escolares”.

El cercano Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de Sacramento dijo que una familia de inmigrantes afganos con tres hijos matriculados en la escuela primaria Ethel I. Baker se había puesto en contacto con el distrito para pedir ayuda para salir del país.

“La única palabra que puedo decir es desgarrador”, dijo la portavoz del distrito Tara Gallegos.

En el Cajon Valley Union School District, en un suburbio de San Diego con una gran población de refugiados, ocho familias se pusieron en contacto con las escuelas de sus hijos antes de que empezaran las clases el 17 de agosto para informar de que tenían problemas para salir de Afganistán.

El representante republicano Darrell Issa, de California, colaboró con el distrito y con funcionarios del gobierno estadounidense, y siete de las familias han logrado salir de Afganistán. La mayoría ha regresado a su casa en la ciudad de El Cajón y algunos de los estudiantes volvieron a clase el lunes.

Pero una familia sigue atrapada en Afganistán, dijo el portavoz del Cajon Valley Union School District, Howard Shen.

Funcionarios del distrito estaban en contacto con los miembros de la familia, dijo, y tratando de ayudarles a salir.

