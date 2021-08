Con donaciones lograron salvar al equipo de futbol femenino de Afganistán

Moshe Margaretten, un reparador ultraortodoxo cuya pasión es sacar a los judíos del peligro le pagó a Moti Kahana, un empresario israelí-estadounidense que ayudó a sacar a personas de la Siria devastada por la guerra, para que fuera un intermediario y sacara Simantov, el último judío de Afganistán. Pero Kahana le dijo a Margaretten lo que muchos otros habían escuchado: Simantov no se iría debido a su negativa de larga data para concederle a su esposa israelí un “get” o decreto de divorcio. Simantov temía enfrentarse al sistema legal de Israel, que penaliza tal negativa.

Pero Kahana tramó otra idea. El equipo que envió a Kabul para extraer a Simantov se enteró de que había muchas mujeres en peligro de ser atacadas por los talibanes mientras asumían el control total de Afganistán, entre ellas miembros de la selección nacional de fútbol femenino del país, junto con jueces y fiscales.

¿Margaretten está interesado en pagar su extracción? “Absolutamente”, dijo Margaretten. “Dame 10 horas”.

En un día, Margaretten, que vive en Williamsburg, Brooklyn, había recaudó 80.000 dólares de su comunidad ultraortodoxa. Envió los fondos a la consultora de Kahana, GDC, y para el miércoles, Kahana estaba, desde su granja de Nueva Jersey, coordinando la extracción de al menos cuatro jugadores de fútbol, ​​un juez, un fiscal y sus familias, por tierra y por aire. Kahana dijo que eran 23 personas. Margaretten dijo que el dinero también ayudaría a los refugiados después de su partida.

Para el viernes, Kahana dijo que su equipo había extraído a otras 23 personas.

Khalida Popal, la ex capitana de la selección nacional de fútbol femenino que ahora tiene su sede en Dinamarca y está liderando los esfuerzos para extraer a las jugadoras , agradeció a la organización sin fines de lucro de, en Twitter el jueves por la tarde, mientras el mundo se tambaleaba por la noticia de un Ataque suicida masivo con bomba en el aeropuerto de Kabul.

“Gracias @Tzedek_Assoc por su increíble ayuda con este esfuerzo de rescate que salvó vidas, incluida la coordinación con el aeropuerto y otras rutas, y conexiones políticas”, dijo. “¡Juntos estamos salvando vidas!” (Margaretten dijo que algunos de los fondos se están dirigiendo a través de Tzedek, y algunos van directamente al proyecto para ayudar a los refugiados).

Según el Washington Post, otro avión lleno de jugadoras de fútbol afganas, sus familiares y funcionarios partió hacia Australia el martes, con 75 personas a bordo del vuelo de rescate.

“Aquí es exactamente donde estaban nuestros jugadores anoche”, tuiteó 90 minutos antes, adjuntando el video de la carnicería en el aeropuerto de Kabul que se viralizara mundialmente. “Estoy preocupada y nerviosa y me siento mal en mi estómago. No sé si algunos de nuestros jugadores están aquí. Estoy preocupada.”

Para ella, el fútbol es su pasión. Pero lo que es más importante, lo ve como una herramienta para la emancipación de las mujeres afganas. Todo lo que aprendió en el campo (espíritu de equipo, determinación, perseverancia) le ha resultado útil estos últimos días.

Recuerda su propia infancia en Afganistán, una infancia que dice, fue robada por los talibanes.

“No pude ir a la escuela, no pude participar en ninguna actividad social”, explica a Bangkok Post.

“Queríamos tomarnos venganza y decir ‘el fútbol es la forma en que queremos vengarnos de los talibanes y los talibanes son nuestro enemigo'”.

Margaretten ayudó a liderar la defensa de la aprobación de la Ley de Primeros Pasos en 2018, que crea incentivos para que los presos federales reduzcan sus condenas y los ayude a rehabilitarlos una vez que salgan. Fue visto como crítico para lograr que los republicanos del Congreso respaldaran la legislación .

El acto es visto como uno de los mayores éxitos de la administración Trump, y para el yerno y asesor judío de Trump, Jared Kushner. Margaretten encendió las velas en la fiesta de Hanukkah de la Casa Blanca de 2019.

Margaretten se sintió conmovido a involucrarse en la defensa de la reforma penitenciaria después de ver los estragos que el encarcelamiento causó en algunas personas que conocía en su comunidad. Le dijo a la Agencia Telegráfica Judía que, al igual que el rescate que está financiando en Kabul, su defensa provenía de un lugar en el que buscaba ayudar a los judíos y terminaba ayudando a otros también.

“El noventa y cuatro por ciento de las personas que se beneficiaron de esta legislación, la Ley del Primer Paso, pertenecían a grupos minoritarios”, dijo Margaretten.

Antiguas y actuales jugadoras de la selección nacional de mujeres de los Estados Unidos , incluida la capitana Becky Sauerbrunn y el delantero estrella Alex Morgan , escribieron al Departamento de Estado de los EE. UU. pidiéndole que otorgue libertad condicional humanitaria a los miembros de la selección nacional de mujeres de Afganistán que estén tratando de salir de Kabul tras la toma del poder de los talibanes.

A principios de esta semana, Australia evacuó a más de 50 atletas afganas y sus dependientes después de presionar a figuras destacadas del mundo deportivo.

La FIFA, el organismo rector mundial del fútbol, ​​dijo que está negociando la evacuación “extremadamente desafiante” de jugadores de fútbol y otros atletas de Afganistán después de la toma de posesión de los talibanes.

