Vocero de la Agencia Judía: “Cuando superemos la pandemia, nos encontraremos con una ola de aliáh”

A raiz del número creciente de latinoamericanos que miran a Israel como un destino deseable donde desarrollar sus posibilidades, sobre todo frente a las dificultades crecientes en muchos de los países de la región, nos comunicamos con Yigal Palmor, vocero de la Agencia Judía para Israel.

La Pandemia ha alterado y complicado nuestras vidas y también la Aliáh . “Sabemos que el mundo entero está pasando por una pandemia de magnitud, lo cual hace difícil cualquier desplazamiento y toda gestión burocrática necesaria para concretarlo. En cada país las circunstancias son diferentes, pero, en general, en los países en los que trabajamos, debemos buscar soluciones prácticas para que aquellos que se quieren trasladar a Israel, puedan hacerlo dentro de plazos razonables y cumpliendo con los reglamentos sanitarios que rigen en este país. En lo que va del año, han llegado a Israel 376 olim de Argentina, 289 de Brasil, 117 de México, 83 de Chile, 26 de Uruguay y 38 de Colombia. Mucho más de los que llegaron en 2020, pero menos que en 2019. Mucha gente tiene interés en realizar su aliá, pero las dificultades complican los desplazamientos.” señaló Palmor.

“La pandemia me ayudó a tomar la decisión de hacer Aliá”

“Cuando superemos la pandemia, nos encontraremos con una ola de aliá, porque incluso hay un gran interés desde Estados Unidos y Europa, expresado en lo que llamamos apertura de carpetas, o sea el inicio de todos los procesos burocráticos. Teníamos 35.000 personas llegando por año para instalarse en Israel, y recuperaremos esas cifras rápidamente”.

Quisimos saber por qué algunos pueden llegar incluso en medio de esta pandemia, e Yigal nos explicó:”A pesar de las restricciones internacionales, no se interrumpió el proceso, como bien dices. Desde la Agencia intentamos ayudar y buscar soluciones a los obstáculos. Pero hay diferentes requisitos, por ejemplo la obtención por parte de cada familia de documentos oficiales , el apostillado, la obtención de un pasaje aéreo y la fortuna de que las fronteras permitan el paso y el ingreso a Israel, en cuyo caso los olim llegan. Pero hace falta mucha suerte. Esto es Aliáh en tiempos de Corona.”

Respecto de la situación de los judíos de Etiopía, Palmor explicó que, en realidad, no quedan en Etiopía judíos según la halajá (Ley judía) ni según la Ley de Retorno. La colectividad que espera en Etiopía comprende a familiares de quienes ya inmigraron a Israel. “Se trataría, en realidad, de casos de reunificación familiar y no de aliáh, jurídicamente hablando. Deben llegar, aprender hebreo, aprender judaísmo y pasar el proceso de conversión. De ese modo adquieren el estatuto de olim.”

En cuanto a la inmigración desde Europa, Yigal expresó que las dificultades burocráticas se dan tanto en Europa Oriental como en Europa Occidental.

“En lo que va del año, llegaron a Israel 276 judíos de Gran Bretaña, 1370 de Francia, 56 de Bélgica, 57 de Alemania, 47 de Italia y 39 de Suiza. Son cifras más elevadas que las del año pasado. En Francia asistimos a una ola de inicio de trámites de aliá. Calculo que llegaremos a 3000 o 4000 si se levantan las restricciones.

Desde Europa Oriental nos llega la mayor cantidad de olim. 3061 de Rusia y 1432 de Ucrania.“

Con la renuncia de Isaac Herzog a la presidencia de la Agencia Judía para asumir la presidencia del Estado se abrió una disputa para su sucesión.

“A finales de Octubre, cuando se reúna en Israel el Directorio Internacional de la Agencia Judía, se deberá votar por el candidato de la Comisión de Nombramiento para asumir la presidencia de la Agencia Judía. En realidad esta Comisión no se apura demasiado, pues hay tiempo hasta el fin de las Fiestas. Entretanto, el candidato principal es el actual Ministro Elazar Stern, del partido Yesh Atid, apoyado por el partido Yesh Atid y por el partido Yemina, y hay que destacar también la candidatura de Danny Danon, del partido Likud, y luego hay una docena de candidatos que se presentan por su cuenta, no apoyados por ningún partido político. Por supuesto, no se puede descartar ninguna sorpresa, pero, por el momento, el favorito es Elazar Stern”.

