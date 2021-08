Nuevo libro saca a la luz a la “Policía” del gueto de Varsovia que envió a sus compañeros judíos a la muerte

La historiadora polaca Katarzyna Person cita relatos de primera mano para revelar la triste realidad que preparó el escenario para la creación del infame Servicio de la Orden Judía.

Ya sufriendo enfermedades y hambre, los judíos del Gueto de Varsovia comenzaron a ser detenidos para su deportación al campo de exterminio de Treblinka en 1942. Las autoridades alemanas dirigieron las operaciones, pero también confiaron en los policías judíos del gueto, un grupo llamado formalmente el Servicio de la Orden Judía: para reunir a los judíos.

Un capítulo doloroso de la historia del Holocausto, la narrativa de la policía judía en la capital polaca ocupada es el tema de un nuevo libro, “Policía del gueto de Varsovia: El servicio del orden judío durante la ocupación nazi”, de la historiadora Katarzyna Person.

“Es un tema de gran emoción, más aún después de la guerra”, dijo Person, quien actualmente trabaja en el Instituto Histórico Judío con sede en Varsovia. Ella le dijo a The Times of Israel en una entrevista de Zoom: “Es un tema que vinculó, después de la guerra, a los colaboradores con sus acciones contra su comunidad durante la guerra”.

“Sentí que es algo de lo que deberíamos hablar”, dijo. “Nadie realmente ha llevado a cabo una investigación adecuada”.

Publicado por primera vez en polaco, el libro ha sido traducido al inglés por Zygmunt Nowak-Solinski y publicado por Cornell University Press en asociación con el Museo Conmemorativo del Holocausto de los Estados Unidos.

El libro se basa en fuentes primarias como diarios y revistas. Algunos fueron escritos por miembros de la clandestinidad judía que vieron a sus familias devastadas por las acciones de la policía. Otros fueron escritos por los propios policías judíos, incluido Stanislaw Adler, quien pasó a ocupar puestos de liderazgo político en la Polonia de posguerra, pero murió por suicidio en 1946, tras el pogromo de Kielce.

Más de 1.000 personas sirvieron en el Servicio de la Orden Judía en el gueto de Varsovia, ya que otros grupos similares se fundaron en guetos nazis en otras partes de la Europa ocupada. En Varsovia, los policías judíos respondían a la máxima autoridad de los alemanes, pero estaban bajo la supervisión más directa de la Policía Azul polaca. Mientras tanto, su función oficial era trabajar con el consejo de judíos, o Judenrat, que supervisaba nominalmente el gueto.

“En cada gueto, sus responsabilidades eran un poco diferentes”, dijo Person. “La forma en que respondieron y trabajaron con la Policía Azul y las autoridades alemanas fue diferente”. Señaló que “la gran mayoría no se entrenó para ser policía”. Otros académicos han elogiado su libro, incluido el profesor emérito de la Universidad de Brandeis, Antony Polonsky.

“Este es un estudio importante de la difícil cuestión de la colaboración judía y trata las complejas cuestiones morales que esto plantea de una manera clara y desapasionada”. “Debería ser leído por todos aquellos interesados ​​en el Holocausto en Polonia”.

Mito, realidad y disipación de teorías antisemitas

Nacida en Varsovia, Person comprende la naturaleza cargada del tema. Aunque dijo que la existencia del Servicio de la Orden Judía es “algo realmente bastante conocido”, agregó que “también es parte de una narrativa antisemita en mi país”. “Es un símbolo de colaboración. Estoy tratando de disipar el mito de la historia”, explicó Person.

El trabajo de Person en el Instituto Histórico Judío se centra en documentos del Archivo Ringelblum, un tesoro de información sobre el gueto de Varsovia compilado en secreto durante la Segunda Guerra Mundial por un grupo encabezado por el judío polaco Emanuel Ringelblum. Ella consultó documentos del archivo como material fuente para el libro, el segundo después de “Judíos asimilados en el gueto de Varsovia, 1940-1943”.

Person llama al archivo “el más importante de los testimonios en el gueto de Varsovia y realmente el Holocausto mismo; una colección importante con una imagen compleja y diferente de la vida social comunitaria del gueto, tratando de mostrar toda la verdad en circunstancias a veces difíciles ”. Eso incluye el Servicio de la Orden Judía. “La gente actuó de manera diferente”, dijo. “Tenemos que entenderlo”.

Cuando la convocatoria para unirse al Servicio de la Orden Judía salió por primera vez en 1940, había más solicitantes que puestos ocupados.

“En ese momento, nadie tenía ningún tipo de empleo durante un año”, dijo Person. “El gueto de Varsovia estaba herméticamente cerrado. Un año después, las familias tenían que mantenerse [ellas mismas]… La gente trataba de ayudarse entre sí cuando apareció la oportunidad de permitirles ganarse la vida ”.

Algunos solicitantes eran graduados de seminarios religiosos; una parte importante eran abogados. “La ley era una de esas posiciones en las que no había forma de ganarse la vida desde que comenzó la guerra”, dijo Person. “El punto clave es que cuando se estableció [el Servicio de la Orden Judía], nadie sabía cómo terminaría. Nadie sabía sobre el Holocausto, que el gueto estaría cerrado. Nadie sabía realmente lo que iba a pasar en un año y medio “. Los miembros del Servicio de la Orden Judía incluían personas que nacieron en la fe pero se convirtieron al cristianismo, como el futuro jefe de la policía judía en Varsovia, Jozef Szmerynski.

“Szmerynski tuvo una carrera muy ilustre antes de la guerra”, dijo Person. “Tenía muchos amigos. Conocía a todos en la Policía Azul “.

Cada uniforme de policía judío constaba de una gorra, una placa y un brazalete numerado. Llevaban un bastón: la policía judía en Varsovia y otros guetos generalmente tenía prohibido portar otras armas.

Aunque los altos mandos lucían uniformes relucientes y viajaban en rickshaws, la base carecía de una paga regular y sus cinturas se encogían por el mismo hambre que sacudía al resto del gueto abarrotado y plagado de enfermedades. Sus botas desarrollaron agujeros debido a las frecuentes patrullas a pie en las calles llenas de basura, aunque algunos miembros llegaron a andar en bicicleta.

“La corrupción era realmente parte de su función”, dijo Person. “No emitieron ningún salario durante un largo período de tiempo. No [lo hicieron] por la gente [en el peldaño más bajo] “.

Sin embargo, agregó, había ventajas: “Tenían acceso a ciertos privilegios: comedores de beneficencia, salud médica, influenciar a los comerciantes para conseguir cosas en el gueto. Desde el principio, el jefe del Servicio de la Orden Judía, Szmerynski luchó contra esta corrupción. No tenía forma de combatirlo. Aceptaban sobornos. Así fue como sobrevivieron “.

Inicialmente, la policía judía se encargó de tareas como la vigilancia del tráfico y la aplicación de medidas preventivas contra enfermedades infecciosas como el tifus y la tuberculosis. Surgió un problema más serio cuando se les ordenó reunir a sus compañeros judíos para enviarlos a campos de trabajos forzados, un eufemismo nazi.

“Básicamente eran lugares de tortura desde los que la gente podía ser extremadamente destruida física y emocionalmente”, dijo Person. “La familia de un deportado en Varsovia no tenía forma de mantenerse”.

Una amenaza existencial aún peor comenzó en la primavera de 1942 con el establecimiento de campos de exterminio nazis como Treblinka, y cuotas diarias de deportación allí que los policías judíos tenían que cumplir.

“En Varsovia, como en otros guetos, la policía judía participó en las deportaciones”, dijo Person. “Los miembros del Servicio de la Orden Judía intentaron reunir a las personas y llevarlas al lugar donde la mayoría de la gente fue llevada al campo de exterminio”. Realmente se convirtió en una elección entre la vida de su familia e hijo y el hijo de otra persona.

Ella dijo que “sabemos de muchas personas que sacaron a sus familias del gueto y luego renunciaron”.

Responsabilidad e inevitabilidad

El libro afirma que debido a que el Servicio de la Orden Judía ayudó en las deportaciones, quitó presión a las autoridades alemanas. Person dijo que algunas voces judías del gueto sostenían que las deportaciones no habrían ocurrido si el Servicio de la Orden se hubiera negado a participar. Ella dijo que esto “no es cierto”.

“Habría sucedido sin embargo, solo hubiera requerido más fuerza y ​​se hubiera llevado a cabo de manera diferente”, dijo. “Las deportaciones, el Holocausto y la muerte del gueto de Varsovia habrían ocurrido tanto si la policía judía estaba involucrada como si no”.

La desaparición del gueto comenzó en 1943 con el Levantamiento del gueto de Varsovia. En realidad, hubo un levantamiento más pequeño que tuvo lugar en enero, meses antes de que estallara el segundo y más famoso en abril de ese año. Para entonces, los ataques a la policía judía habían estado en curso durante casi un año a medida que la clandestinidad judía ganaba fuerza.

Algunos policías sobrevivieron al final del gueto, sirviendo como guardias en los “talleres” que lo reemplazaron. Sin embargo, esto a menudo resultó ser un respiro temporal, como fue el caso de los miembros de Judenrat.

“Sabemos que los talleres también fueron deportados”, explicó Person. “A los miembros del consejo judío, a los miembros de la policía judía se les dijo que no serían deportados. No fue así “.

Algunos policías escaparon del gueto. Pero después de la guerra, muchos no pudieron escapar de los correligionarios que habían documentado sus acciones y las habían llevado ante los tribunales de honor judíos. Los juicios comunitarios internos se llevaron a cabo en Polonia antes de que el fenómeno se extendiera a Austria, Alemania e incluso, en la década de 1950, al recién independizado Estado de Israel.

“En básicamente toda Europa”, dijo Person, “se convirtió en un lugar de … búsqueda de justicia contra personas cómplices”, incluidos no solo ex policías sino ex miembros de Judenrat. Person señaló que “hoy en día hay mucha atención académica a los juicios de posguerra”.

En cuanto a su libro, “Estoy muy feliz de que se esté leyendo bastante”, dijo. “Con suerte, dará lugar a una imagen un poco más compleja … Realmente es mi objetivo presentar la complejidad de tales elecciones, una perspectiva tan multidimensional de estas personas como sea posible”.

