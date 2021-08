Con aprobación del Estado: presos por terrorismo reciben dinero de la Autoridad Palestina

Miles de prisioneros por terrorismo pertenecientes a Fatah y Hamas, están encarcelados en Israel. Como cualquier prisionero, tienen derecho a acumular varios cientos de shekels al mes para comprar en el comedor de la prisión. Parte del dinero es depositado por miembros de las familias terroristas y presuntamente por la Autoridad Palestina como recompensa por los actos terroristas que cometieron.

El dinero se transfiere al franquiciado del comedor en las cárceles, para que los internos puedan utilizarlo. Sin embargo, a diferencia del dinero depositado por cada familia, el dinero transferido por la Autoridad Palestina constituye una violación de la Ley Antiterrorista, que establece explícitamente en el artículo 31: ” Está prohibida la recompensa a alguien que comete un acto terrorista y la condena es hasta 10 años de prisión “.

Existe un convenio entre el Servicio Penitenciario Israelí (IPS) y el Banco Postal, que establece: “Dado que en la prestación de los servicios al IPS, la empresa postal planteó cuestiones relativas al formato del servicio por las disposiciones de la Prohibición de la Ley de Financiamiento del Terrorismo “. Es decir, en el correo se dieron cuenta de que existía el temor de ser demandados por sus acciones (recibir el dinero de la Autoridad Palestina). “Hace casi un año, advertimos que los depósitos de la Autoridad Palestina en las cuentas de los terroristas eran ilegales”, dijo el abogado Maurice Hirsch, jefe del departamento legal del Instituto Mabat para las Comunicaciones Palestinas. “Apunta a santificar la ‘tranquilidad industrial’ en la prisión. . ”

El acuerdo, firmado en 2007, se renueva automáticamente de año en año y se refiere a la “Ley de Prohibición del Financiamiento del Terrorismo” promulgada dos años antes. La ley fue derogada en 2016 y reemplazada por la “Ley contra el terrorismo” que incorporó todas las disposiciones pertinentes de la “Ley de Financiamiento del Terrorismo”, incluida la sección que prohíbe la indemnización a los terroristas por actos terroristas.

El acuerdo fue revelado como parte de una solicitud de libertad de información presentada por el Adv. Itzik Bam de la organización Lavi. entre 2017 y 2019. Según el IPS, solo en esos años, alrededor de 100 millones de NIS fueron transferidos a prisioneros en beneficio de las compras en el comedor. En respuestas oficiales, tanto el IPS como el Ministerio de Justicia se negaron a aprobar si la Autoridad Palestina transfiere fondos a las cuentas de los presos.

Matan Peleg, presidente del movimiento If You Will, dijo que “este es un vergonzoso acuerdo de rendición al terrorismo, cínico y hasta criminal”. El IPS respondió: 2007, se realizó luego de un examen y fiscalización exhaustivos por parte de la Fiscalía del Estado. empleados por violar la ley para prohibir el financiamiento del terrorismo y nunca, según la noticia, no se hizo ningún recurso al IPS.

El Ministerio de Justicia respondió: “Luego de una discusión en profundidad que sostuvo el entonces Fiscal Adjunto del Estado para Cargos Especiales, Shai Nitzan, se estableció un mecanismo según el cual todas las cuentas de los presos de seguridad serán registradas a nombre del IPS, que administrará ellos como fideicomisario o apoderado. Como resultado, el acuerdo con el Banco Postal de Israel se firmó después de que fue revisado y examinado en su momento por las partes pertinentes y aprobado legalmente. Este mecanismo cumple con las disposiciones de la ley, y la forma en que se implementa el acuerdo es monitoreado continuamente “. Sin embargo, el departamento de Estado aclaró que de acuerdo con el mecanismo establecido, “el IPS podrá transferir de vez en cuando al Banco Postal una lista de personas a las que se les impide depositar dinero en cuentas, y la oficina de correos prohibirá aceptar los depósitos”.

Tras la publicación, el diputado Itamar Ben Gvir dirigió una carta urgente a la Fiscalía del Estado y al IPS y solicitó “iniciar acciones contra los agentes y abogados que tomen las decisiones que permitan un premio por terrorismo”. “Los presos de seguridad reciben dinero de la Autoridad Palestina, con la aprobación del estado”, agregó Ben Gvir. “La ley antiterrorista prohíbe recompensarlos, pero en la práctica, la Autoridad Palestina transfiere cientos de millones de shekels a los prisioneros de seguridad. Esto es un escándalo y hay que iniciar un proceso contra los agentes y fiscales que tomaron las decisiones que lo hicieron posible “.

