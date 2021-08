Falleció el Dr. Eduardo Malamud Z`L, miembro fundador de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva

El reconocido médico, ex concejal y ex diputado provincial Eduardo Esteban Malamud, falleció en Olavarría el día 30 de Julio de 2021 a los 79 años de edad. Era médico clínico, profesión que abrazó en su consultorio del barrio Mariano Moreno y en el ex Policlínico Ferroviario, actual sede de la Facultad de Ciencias de la Salud de Olavarría.

A nivel político fue un histórico militante y dirigente de la Unión Cívica Radical.

En el retorno a la democracia en nuestro país, en 1983 Malamud fue uno de lo concejales electos por la UCR para integrar el Concejo Deliberante de Olavarría, cargo que ocupó hasta 1987; en ese período formó para del grupo del radicalismo que lideró Helios Eseverri desde su cargo de intendente. Sobre ello, en 2008 al realizarse el festejo por el 25 aniversario de dicha elección, expresó según el Diario El Popular: “El retorno de la democracia fue un hito fundamental, destacable e inolvidable para todos los que participamos de él. Después de ese inolvidable 30 de octubre de 1983, tuve el orgullo de integrar un Honorable Concejo Deliberante, que era verdaderamente Honorable. Donde había mucho respeto. Los que tenían experiencia en la función pública nos enseñaron a los que éramos nuevos que se podía disentir, pero no se insultaba. la democracia necesita esfuerzo, trabajo, paciencia y respeto. Con eso, como se decía en la campaña de 1983 vamos a poder decir que con democracia se come, se cura y se educa”. Posteriormente, en 1987 fue electo diputado provincial por la Séptima Sección Electoral, cargo que ocupó hasta 1991.

Así lo despidió su hijo el Dr. en Ciencias Políticas Andrés Malamud:

Hijo menor de Muke y Luisa.

Mochilero y polemista en Hebraica.

Investigador, miembro fundador de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva.

Médico apasionado en el consultorio, la clínica, el hospital sindical y la fábrica.

Lector voraz, erudito sin límites, humorista gentil.

Antibelicista, radical por Alfonsín.

Concejal, diputado, siempre vecino.

Presidente de la comisión de salud HCD, la Convención Provincial UCR y el Tribunal de Disciplina del Colegio Médico PBA.

Barbie de Rosi.

Abuelo de Katia, Rubem, Pedro y Carolina.

Mi modelo, mi maestro, mi compinche.

Eduardo Esteban Malamud, 1942-∞

